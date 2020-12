Qualsiasi privato cittadino puo' richiedere di partecipare

CALTO (Rovigo) - Con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 23 ottobre 2020 sono stati approvati il Documento preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare del territorio comunale di Calto con i quali è stata avviata la procedura per l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, secondo quanto previsto dalla Legge Regione del Veneto n. 11 del 23/04/2004.

Qualsiasi privato cittadino, in funzione dell'interesse generale e a prescindere da richieste specifiche e particolari, puo' richiedere di partecipare ad apposito incontro di concertazione che si terrà secondo le misure in vigore per la tutela della salute pubblica. I cittadini interessati possono manifestare il proprio interesse per l'organizzazione di apposito incontro tramite PEC: comune.calto.ro@pecveneto.it, mail: protocollo@comune.calto.ro.it o telefonicamente al 0425/86003 entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2021.

Gli incontri avverranno nel rispetto delle norme di igiene per la prevenzione da Covid-19.