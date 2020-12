Il Wwf Rovigo recupera un bell'esemplare di poianna ma tante sono state le azioni del 2020

"Attualmente è sotto osservazione ma si confida di salvarlo e rimetterlo quanto prima in libertà. La poiana (Buteo buteo è il suo nome scientifico) è un rapace appena un po’ più grande di una cornacchia che si incontra abbastanza frequentemente nel nostro territorio durante il periodo invernale. La si può osservare appollaiata sui fili della luce o sul ramo di qualche albero, in cima a un palo del telefono o posata sulle recinzioni delle autostrade mentre scruta il terreno in cerca di rettili, piccoli mammiferi, insetti ed uccelli che costituiscono le sua prede".per poi planare in direzione sud. Quando poi la poiana attraversa in volo un territorio occupato da gazze e cornacchie queste non esitano a scagliarsi contro il rapace, che ovviamente costituisce un pericolo, per scacciarlo"., una poiana come oggi, per portarla ad un embrionale centro di recupero rapaci a Cassana. In tutti questi anni abbiamo soccorso centinaia di animali, abbiamo contribuito a far nascere e sviluppare l’importante struttura del Cras di Polesella che abbiamo sostenuto anche dal punto di vista economico"."Nel solo anno in corso i nostri volontari hanno recuperato 20 animali fra cui uno sparviere, un gheppio, due poiane, un fenicottero, un cigno reale, tre tartarughe marine ed alcuni ricci e pipistrelli.Approfittiamo dell’occasione offerta dal recupero per sollecitare l’Assessore regionale alla Caccia, nostro conterraneo, ad adoperarsi per trovare le risorse da inserire in bilancio per finanziare le attività dei centri di recupero animali selvatici del Veneto".Concludendo:"Le attività dei Cras, oltre che essere previste dalla legge quadro sulla caccia, rispondono alle numerose richieste dei cittadini che contattano le associazioni ambientaliste per chiedere di recuperare fauna in difficoltà. Queste attività di soccorso non hanno meno dignità di quelle svolte dalle associazioni venatorie".