Sarà comunque un Natale lucente ad Adria

Il comune di Adria ha installato l'albero di Natale in Largo Mazzini, sulla rotonda di via Monsignor Filippo Pozzato e lunedì arriverà anche davanti all'ospedale di Adria, perchè:tutte rigorosamente in linea con le disposizioni vigenti in materia di manifestazioni". "Invito inoltre tutti i miei cittadini a comprare nei nostri negozi per le spese e i regali di Natale, per dare una mano sostanziale".In seguito è l'assessore Matteo Stoppa, che dichiara: "Ringrazio il gruppo che ha lavorato all’interno del distretto del commercio, un gruppo coeso con Lucia Tiozzo per l'associazione Franceschetti - Di Cola, Monica Stefani come Befana, Letizia Guerra per la Pro Loco, Barbara Biasioli per Adria Shopping e Michele Raise per lo stesso distretto del commercio. Le luminarie sembrano poca, cosa, ma sono veramente la luce della speranza che serve in questo momento di grande difficoltà per tutti"."Una novità importante è sicuramente l'impianto di filodiffusione che andremo ad installare proprio lungo il corso, per dare ancora di più un concetto di atmosfera natalizia".Michele Raise del distretto del commercio ha commentato:, ma comunque abbiamo voluto dare ad Adria un Natale comunque degno di essere vissuto. Una città illuminata e calorosa per gli utenti che vogliono far Natale in una certa maniera".Non è mancato il contributo di Barbara Biasioli, vicepresidente di Adriashopping: "Come Adriashopping abbiamo lavorato al meglio con ognuno la propria parte di progetto da portare avanti. Abbiamo allestito un po’ di vetrina dove c’è sede di Adriashopping all’inizio del corso". "Abbiamo ospitato Ail e la settimana prossima ospiteremo Avis".con lo stesso Michele Raise". "Inoltre non sono mancati gli alberi di Natale per il corso e l'lluminazione di ponte di Castello".Letizia Guerra, presidente della Pro Loco di Adria ha sottolineato: "Domenica 13 dicembre avremo l'appuntamento con "Boschi a Natale", messo in campo dalla Regione Veneto e le Pro Loco d’Italia: di fatto è una passeggiata con guida naturalistica al bosco di Corte Guazzo". "Come da tradizione metteremo andremo a realizzare in piazza conNon mancherà chiaramente la Befana con Monica Stefani che incontrerà il sindaco in comune e racconterà le fole di Natale.