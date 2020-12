Il tasso di positività sale all'11,7%

Se in Polesine il tasso di positività è del 6,57%, in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute di domenica 13 dicembre, la situazione è ben diversa, e sale all’11,7%.

Sono 17.938 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, le vittime sono 484. Ci sono in Italia 686.031 attualmente positivi, 1.093.161 i guariti dall’inizio dell’emergenza.

Sono 3.158 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, in area medica invece ci sono 27.735 persone. In Veneto 4.092 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 32 nuovi decessi, con un totale di 4.801. Tra i ricoverati in area medica 2.858 persone, 369 ricoverati in terapia intensiva.