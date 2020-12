In vendita il 183simo Pojana 2021 di Castelmassa

ancora acquistato dai pensionati di matrice rurale. Parliamo del Vero e autentico almanacco meteognostico vicentino per l'anno 2021, 183° della Collezione che usciva sotto il nome di Giovanni Spello di Pojana M. e che alla Tipografia del Lunario in Lonigo si stampa.Esce annualmente senza aver mai perso un colpo dal lontano 1838. Questa 183esima edizione reca una succosa novità, non più e non solo il foglio murale ma un vero e proprio calendarioLa prima pagina è la solita collaudata: principali fiere del Veneto; mercati del veronese e del padovano; numero dei cicli; feste mobili; eclissi per l'anno 2021; inizio delle stagioni; norme del digiuno.calendario scandito dalle fasi lunari e per ogni fase le previsioni del tempo o meteognostiche; i santi nostri amici; meditando meditando; a proverbiare; andar per fiere e sagre; giardino, orto, frutteto in base alla luna calante e crescente; le erbe per la salute; il miele.