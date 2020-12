Lavori di messa in sicurezza allo stadio Battaglini

ROVIGO - Come annunciato dal presidente di Asm Rovigo Spa (LEGGI ARTICOLO), Giuseppe Traniello Gradassi, sono cominciati, e si avviano alla conclusione, i lavori di messa in sicurezza dello stadio Mario Battaglini.

Con l’ok dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Favaretto, e Dina Merlo (Verde ed ecologia), si sta provvedendo all’abbattimento dei vecchi cipressi malati e pericolosi, alberi che verranno sostituiti con piante più idonee per il contesto.

Un intervento assolutamente necessario, soprattutto in considerazione di quanto successo il 25 settembre scorso. Un albero nell'area parcheggio dei Bersaglieri, allo stadio Battaglini di Rovigo, è crollato per il forte vento. Un considerevole fusto si è riversato sul marciapiede di via della Costituzione, per fortuna non ci sono stati feriti, ma poteva essere una tragedia. Di qui la decisione di un intervento radicale per l’incolumità dei cittadini, e dei frequentatori dello stadio, e dei camminamenti circostanti. Qualche anno fa, un albero, aveva messo a rischio anche il monumento dedicato a Maci Battaglini, con conseguente intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Comune di Rovigo che ha già provveduto nel frattempo, a cominciare anche i lavori relativi alla sicurezza della tribuna Quaglio.

Con l’attenta regia del club manager, Andrea Trombini, e il lavoro del responsabile della logistica, Enrico Ruzza, coadiuvato dai manutentori dello stadio, l’impianto sta cambiando pelle. In primis è stato effettuato un poderoso intervento sul manto erboso, l’ultimo derby disputato con il Petrarca Padova ha evidenziato la bontà del lavoro fatto (LEGGI ARTICOLO).

Nonostante nei giorni precedenti ci fosse stata una eccezionale ondata di maltempo, che ha messo in ginocchio il Veneto, il campo ha retto alla grande. C’è ancora un problema di drenaggio da risolvere, ma servirà un intervento più radicale. Grazie alla consulenza di Erminio Sinigaglia (Agec Service) (LEGGI ARTICOLO) e il lavoro di Simone Zonzi e Fausto Forzato, il fango è un lontano ricordo.

Tra il campo due e tre è stata inserita anche una torretta, per consentire le riprese video degli allenamenti dall’alto, evitando pericolosi equilibrismi allo staff tecnico dei Bersaglieri. Risolta anche l’imbarazzante passerella di fango all’uscita delle squadre dagli spogliatoi della prima squadra. Una gettata di cemento con la giusta pendenza, e un tappeto verde, hanno risolto anche questo problema.

Ma non è tutto. In embrione ci sono altri progetti per rendere più fruibile lo stadio Battaglini, nella speranza che l’emergenza Covid-19 finisca il prima possibile. “Stiamo investendo tempo e risorse sullo stadio - commenta il club manager Andrea Trombini - è una nostra priorità, da soli chiaramente non possiamo farlo, per questo, con la collaborazione di tutti, Comune di Rovigo e sponsor, stiamo facendo del nostro meglio”.

Durante il 168esimo derby di sabato 12 dicembre, la Rugby Rovigo Delta ha tentato anche un esperimento. Visto e considerato, che per effetto delle normative anti Covid-19, si è giocato a porte chiuse, per fa sentire l’affetto dei tifosi, durante il match sono comparse sul maxi schermo le immagini dei sostenitori rossoblù collegati via web.

Società che dovrebbe presentare anche uno store on line, in linea con le maggiori realtà sportive del territorio nazionale, perché i tifosi dei Bersaglieri non vivono solo a Rovigo.

