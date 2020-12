L'associazione Custodia si presenta con una pubblicazione e sbarca nel web con il suo progetto

Tra le sue pagine, inoltre, trovano spazio alcuni approfondimenti dedicati alla storia e alla ricchezza artistica dell'area, oltre ad un utile promemoria per chi volesse associarsi, partecipando così in prima persona al suo grande progetto di promozione e cura del patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico di Costozza.Ma novità anche sul fronte del web. L'associazione, infatti, ora è dotata di un sito istituzionale (www.custodia-costozza.it), è presente su Facebook (@custodia.costozza) e su Instagram (@associazionecustodia), e ha aperto un canale YouTube (Associazione Custodia), che presto inizierà ad accogliere video-contributi dedicati al territorio.Nuovo anche il logo, ispirato a un particolare decorativo di Villa Eolia, fra le testimonianze più interessanti dei cosiddetti "ventidotti", gallerie che dalle grotte e cavità del circondario (i celebri "covoli", utilizzati fin dall'antichità) portavano aria fresca nelle ville della zona. Grazie alla collaborazione della Pro Loco Longare, nella sede di piazza Valaurie Custodia avrà una segreteria aperta al pubblico il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12 (segreteria@custodia-costozza.it oppure 351 7238085), a disposizione anche di chi desideri tesserarsi come socio (20 euro), socio giovane (10 euro) o sostenitore (dai 50 euro in su).Le modalità di adesione sono indicate nella pubblicazione e nel sito, sezione "Iscriviti". L'idea di Custodia è nata da un gruppo di appassionati di questo speciale angolo del Vicentino: Gaetano Fontana, già sindaco di Longare, che ne è il presidente; Gaetano Thiene, vicepresidente, professore emerito dell'Università di Padova e presidente dell'Accademia Olimpica; lo storico Gianfranco Cenghiaro; il medico e storico Gino Panizzoni; Maria Elisa Avagnina, storica dell'arte, segretario dell'Accademia Olimpica e già direttrice dei Musei Civici di Vicenza; gli architetti Luisa Benedini, Daniele Bertoldo e Katia Zoncato.Antonio Franzina, responsabile dell'ufficio stampa del Consiglio Regionale del Veneto; mons. Francesco Gasparini, direttore del Museo Diocesano di Vicenza; l'ex sindaco di Montegalda, Riccardo Lotto; e Laura Guidolin, già docente dell'Università di Padova e presidente della Pro Loco Longare, associazione che rientra tra i soci così come il comune di Longare, nella persona del sindaco Matteo Zennaro. Il consiglio direttivo è completato dal tesoriere Giuliano Piccoli e si avvale di Alessandra Agosti come addetta stampa. Una bella squadra di studiosi, esperti e membri attivi della comunità locale, ai quali si è unita con entusiasmo, come speciale partner sostenitore, la Banca del Veneto Centrale, realtà in forte espansione che a Costozza, dov'è nata, mantiene la propria sede direttiva.