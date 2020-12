Il 2020 rossoblù si chiude con la “Zoom Digital Christmas Night”

ROVIGO - Ci sarà anche il manager statunitense John Goulding tra i tanti ospiti della “Zoom Digital Christmas Night” organizzata dal Baseball Softball Club Rovigo. L’evento digitale, in programma venerdì 18 dicembre dalle ore 21 sulla piattaforma Zoom, sostituisce la tradizionale “Serata delle medaglie” con cui la società rossoblù solitamente chiude ogni stagione agonistica. L’impossibilità di ritrovarsi fisicamente tutti insieme per ricordare un’altra annata di batti e corri non ha scoraggiato il club, che si è prontamente organizzato per proporre un’alternativa “a distanza”. E’ nata così l’idea di pianificare un appuntamento digitale per radunare tecnici, dirigenti, allenatori, atleti, famiglie e tanti amici del Baseball Softball Club Rovigo sparsi in tutto il mondo. “In un periodo così delicato e difficile stiamo producendo il massimo sforzo per tenere unita la nostra comunità sportiva – sottolinea il presidente rossoblù Alessandro Boniolo – Anche per questo non abbiamo voluto rinunciare all’appuntamento conviviale con cui ogni anno siamo soliti ripercorrere la nostra stagione. Sarà un nuovo modo per farci gli auguri per le imminenti festività natalizie, nonché l’occasione per esprimere la nostra riconoscenza a tutti coloro che hanno reso possibile un’altra annata di grande baseball e softball”.

Durante la serata interverranno anche l’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari e l’assessore allo sport del Comune di Rovigo Erika Alberghini. Da Cuba si collegheranno i coach Yoel Becerra, Leonardo Mena e l’inossidabile Fidel Reinoso, che proprio pochi giorni fa lasciato definitivamente Rovigo dopo 22 anni alla guida delle squadre rossoblù. Come detto, dagli Stati Uniti si collegherà anche John Goulding, apprezzato manager nel prestigioso College di San Mateo, vicino a San Francisco, che all’inizio del prossimo anno volerà in Italia per fornire una consulenza di qualche mese alle formazioni rodigine. Attesi online anche altri amici a stelle e strisce del club di via Vittorio Veneto. Questo il link grazie al quale chiunque fosse interessato può partecipare alla “Zoom Digital Christmas Night”: https://zoom.us/j/94241939261.

Durante la serata sarà trasmesso anche un filmato riassuntivo dell’intera stagione. Un percorso iniziato in salita a causa delle difficoltà legate all’emergenza Covid, che comunque non ha impedito alla società rodigina di proporre il consueto ventaglio di iniziative sportive, educative e sociali. La “Zoom Digital Christmas Night” metterà dunque il punto al 2020, ma sarà anche il modo per iniziare a pensare a un 2021 che si spera più sereno. In vista della prossima stagione il Baseball Softball Club Rovigo ha già iscritto 12 squadre ai rispettivi campionati, confermandosi una delle realtà più solide e numerose del panorama nazionale. Il tutto in attesa che la Federazione definisca le nuove formule dei tornei. Nel baseball è al vaglio anche l’ipotesi di un’unica massima serie nazionale che accorpi le formazioni di Serie A1 e Serie A2; già chiesta anche la disponibilità del club rodigino, che ha prontamente dato il suo consenso.