I volontari del Cisom accanto alle cucine economiche popolari di Padova

Nel giorno di Natale infatti i volontari del Cisom prepareranno 130 cestini-cena contenenti generi alimentari che verranno distribuiti dalle Cucine EconomichePopolari a quanti andranno a pranzo, dato che appunto la sera di Natale le Cucine sono chiuse.Il tutto verrà lavorato e confezionato in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative igieniche e di distanziamento sociale anti Covid. "Anche in questo momento così difficile – sottolineano Maurizio Sinigaglia e Mauro Michelotto rispettivamente Capo Gruppo e Vice Capogruppo di Padova e Rovigo – grazie alla collaborazione con leCucine Popolari di Padova,Anche in questo inverno il Cisom Gruppo di Padova e Rovigo resta così accanto a queste persone “invisibili”, mettendo in pratica il più semplice e autentico insegnamento di Sant’Antonio: sempre con gli ultimi.Nel corso degli anni il Cisom, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, il cui atto di istituzione risale al 24 giugno 1970, è intervenuto in tutte le calamità naturali che hanno colpito l'Italia, dal terremoto in Irpinia, a quelli dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna e dell’alto Lazio ed anche all'estero, come ad Haiti nel 2010, potendo sempre contare sul generoso impegno e sulle diverse specializzazioni dei suoi più di 4.000 volontari operanti in tutta Italia.