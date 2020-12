Bosco Rosada ha ospitato "Boschi a Natale"

ha così potuto valorizzare uno dei siti dunosi più attraenti di tutto il territorio comunale e del Parco del Delta del Po.L'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, avendo raggiunto il numero massimo di prenotazioni consentite, circa 40 persone tra adulti e piccini, che si sono radunate nella generosa area antistante da dove,Lungo il percorso, sapientemente illustrato da Mara e Ilaria, non sono mancati divertenti momenti dedicati ai bambini, come per esempio la sosta gioiosa agli stagni e quella più silenziosa e attenta alla tana del tasso, dove i piccoli hanno ricevuto la "carta d'identità" di questo meraviglioso animaletto notturno.che al termine dell'illustrazione ha omaggiato tutti i presenti con una confezione del pregiato prodotto locale.La bella iniziativa si è quindi conclusa con le parole del Sindaco di Ariano Luisa Beltrame, che è brevemente intervenuta ringraziando i presenti per avere aderito alla pregevole manifestazione e sottolineando il valore assoluto di quest'area naturale di proprietà dell'Ente Parco. In un'inconsueta e apprezzata atmosfera natalizia impreziosita da un originale “albero di Natale”,Il Consorzio Risicoltori Polesani e l'Azienda Agricola Ca' Vendramin e la Cooperativa Cose del Po per la consueta e professionale assistenza operativa e organizzativa.Una esperienza, quella di Boschi a Natale, che ha visto la Pro Loco di Ariano aderire per la prima volta e che, visti i risultati, non sarà di certo l’ultima.