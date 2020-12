Eccellenze del territorio veneto al fianco di Faedesfa

SUSEGANA (Treviso) - Nella Strenna Natalizia di Faedesfa No Profit, il gusto e l’amore di un’azienda vitivinicola veneta con oltre mezzo secolo di storia. I vini della “Terre Boscaratto” nascono a Susegana (Tv) al confine con Conegliano, nelle primissime Colline del Prosecco. Qui Mario Boscaratto e il figlio Denis coltivano le piante di vite, di generazione in generazione. Dal vino bianco delicato, al rosso deciso, sino alle immancabili bollicine per brindare. “Il vino è nel nostro Dna -racconta Denis Boscaratto- i nostri avi nei primi anni Venti hanno disboscato le terre per piantare i vigneti. Siamo nella zona del Valdobbiadene, per cui la fa da padrone il Prosecco, e infatti per la Strenna di Natale di Faedesfa proponiamo lo spumante Extra Dry, le classiche bollicine”.

Il 2020 sancisce l’esordio di questa etichetta veneta con l’Associazione No Profit di Fratta Polesine (Ro). Nelle ceste enogastronomiche con scopo benefico, si possono trovare le bottiglie della “Terre Boscaratto”, che coltiva quattro ettari di vigneti nel trevigiano. Faedesfa No Profit, capitanata dal presidente Andrea Pezzuolo, propone il vino Boscaratto Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry abbinato al Panettone pere e cioccolato dell’Industria dolciaria del rodigino “Borsari”, altra eccellenza regionale, all’interno del “Box Solidale- Natale Elegante” che è possibile avere direttamente a casa con una donazione minima, ordinandola sul sito bottega.faedesfa.org.

“Non vinifichiamo tutta l’uva ma in parte la vendiamo, produciamo l’anno 12-13mila bottiglie- racconta ancora Denis Boscaratto- Dal vino tranquillo, al frizzante, al rifermentato. Siamo legati alle tradizioni vitivinicole e all’innovazione”. Oltre al vino bianco, una parte della produzione è dedicata ai rossi: Merlot e Cabernet Sauvignon e un uvaggio di Merlot, e ancora Cabernet e Marzemino. Dal 2015 la “Terre Boscaratto” fa parte della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti: un’associazione Nazionale in cui per farne parte bisogna avere in gestione le proprie uve, una filiera molto corta e commercializzare il proprio prodotto, promuovendone la qualità e l’autenticità. “Per 12 mesi le nostre energie, la nostra mente e il nostro cuore sono tutti concentrati sulla vite e la storia del vino, che è la storia della nostra famiglia. Un po’ come Faedesfa, associazione che abbiamo conosciuto quest’anno e che ammiriamo per gli obiettivi benefici che persegue” conclude Denis, viticoltore erede dell’azienda.

La Bottega solidale di Faedesfa propone diversi box solidali con dolci e vini, per un dono natalizio, che fa bene al cuore due volte, poiché il ricavato va in beneficenza per realizzare progetti a favore dei bambini in difficoltà, obiettivo principale della “Banda delle magliette verdi” in quasi 10 anni di storia associazionistica. E offre altresì la scoperta di prodotti locali, e la storia di imprenditori innamorati del proprio lavoro. Per info e dettagli basta un clic su bottegasolidale.faedesfa.org o una telefonata al numero verde gratuito 800 411 444.