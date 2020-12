L’ordinanza di Luca Zaia vale fino alla mezzanotte del 23 dicembre

MARGHERA (Venezia) - Per effetto del decreto del Governo (LEGGI ARTICOLO) con l’istituzione della zona rossa Nazionale per 10 giorni, l’ordinanza del Veneto decade alla mezzanotte del 23 dicembre (LEGGI ARTICOLO).

Nel giorno in cui scattano le nuove norme della Regione Veneto, che fermano gli spostamenti tra comuni dopo le 14, Luca Zaia annuncia anche un calo dei ricoveri, ma è necessario evitare assembramenti. Sabato 19 dicembre ressa fuori dai negozi, lunghe file all’esterno dei supermercati. Con un giorno in meno per gli acquisti, visto che il 24 sarà quasi tutto chiuso, è partita la corsa ai regali.

“Abbiamo le curve che da qualche giorno stanno segnando una flessione - ha spiegato Zaia nel punto stampa di sabato 19 dicembre - se non avverrà una repentina inversione di tendenza, la direzione verso un calo c'è. Direi che è dovremmo guardare questo quadro con prudenza perché i contagi stanno risalendo in tutta Europa. L'infezione c'è e occorre evitare gli assembramenti”.

Sull’ordinanza chiarisce “Capite che dal punto di vista gerarchico per noi decade la nostra ordinanza il 24 con l'entrata in vigore del provvedimento nazionale. Vedremo se, dal punto di vista tecnico, sarà necessario fare una formale revoca dell'ordinanza regionale oppure no”.

Il bollettino della Regione Veneto è in linea con quelli precedenti. 3834 positivi nelle ultime 24 ore, 114 decessi (totali da inizio pandemia 5.382). 97.816 gli attualmente positivi in Veneto il 19 dicembre, i ricoverati sono 3.213, 369 in terapia intensiva.