L'ambiente è il fulcro del benessere cittadino per la giunta Barbierato

“Per farlo trasformeremo gli spazi aperti urbani, potenziandone le aree verdi per la loro funzione strategica nell’elevare la qualità della vita dei cittadini. Miglioreremo il rapporto tra uomo e natura in cui quest’ultima non sia considerata come “sfida” ambientale, ma come dimensione cui adattarsi e considerare il patrimonio naturale come ricchezza da salvaguardare e come elemento strutturale del territorio.La visione proiettata nel futuro dalla giunta, sarà concretizzata con azioni di sviluppo a breve, medio e lungo termine del sistema del verde, inserite in un’ampia programmazione degli interventi manutentivi,Per questo motivo è stato affidato l’incarico del piano del verde all’architetto Gianfranco Franchi, già vincitore del concorso di idee di progettazione nel comune di Adria e Porto Viro che svilupperà la progettazione in collaborazione con gli uffici comunali.“Sono particolarmente contento - comunica l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, Marco Terrentin - d'iniziare una progettualità con un professionista esperto di paesaggio e riqualificazione urbana di cui la città di Adria abbisogna tramite una rigenerazione del territorio con lettura green, come già avviene nelle città italiane all’avanguardia”.