Buoni spesa per promuovere l’economia locale

BADIA POLESINE – Sfumata la prospettiva di una terza edizione della “Befana d’oro”, la lotteria che nelle passate Epifanie riempiva il piazzale Dalla Chiesa per l’estrazione finale dei premi, i commercianti badiesi non si sono arresi ed hanno ideato i “Buoni spesa” per promuovere gli acquisti a Badia.

“È un modo per salutare il Natale e contribuire a sostenere l’economia locale a conclusione di un anno veramente difficile e travagliato”, racconta la presidente dell’associazione Operatori Economici Badiesi Martina Sartori.

C’è anche un titolo per l’iniziativa: “A Natale facciamo i buoni”. I commercianti badiesi, dunque nonostante tutte le difficoltà contingenti, non si sono persi d’animo e con questa proposta tentano d’incoraggiare gli acquisti all’interno del territorio comunale auspicando un 2021 migliore.

L’avvento della pandemia e le relative restrizioni hanno messo in ginocchio molte attività e nell’impossibilità di attirare in centro le folle degli anni precedenti, AEOB pensa con questa iniziativa di rianimare l’economia delle botteghe badiesi.

Naturalmente per l’occasione è stato predisposto un regolamento secondo il quale, acquistando in uno dei negozi che hanno aderito all’iniziativa dal 18 dicembre al 31gennaio, si riceverà una “catena di buoni” utilizzabili dal primo febbraio al 31 marzo 2021.

Ogni esercizio commerciale potrà scegliere tra omaggi, sconti, promozioni, servizi e consulenze.

“Questa è l’iniziativa di Natale che siamo riusciti a proporre quest’anno e speriamo sinceramente che serva per un settore che ha particolarmente sofferto per la pandemia” dice la Sartori che aggiunge: “È un’idea nuova per Badia concepita per aiutare nel medio lungo periodo il commercio visto che, con l’accavallarsi talvolta schizofrenico delle normative anti-pandemiche, organizzare oggi per domani non è più possibile”.

Hanno aderito alla proposta il Panificio Ferrighi, la Para-farmacia Chieregato, Fotoimmagine Bertoncin, Natural Dream, Il regno delle coccole, Pulisecco Linda, Piazzaffari, Lavanderia Imperiale, Sartoria Liam, Ottica Masarà, Estetica Viviana, Tabaccheria De Marchi, Salvadori Ezio, Pasticceria L’abbazia, Tabaccheria Estense, Antica tosteria italiana, Abbigliamento Vittoria e La tata ecobio.

Ugo Mariano Brasioli