PORTO VIRO (Rovigo) - Nella mattinata di sabato 19 dicembre 2020 si è svolta una pulizia del centro commerciale Prisma, vicino alla SS Romea nel territorio di Porto Viro. Sei volontari si sono ritrovati nel parcheggio del centro commerciale e dalle 9 alle 12 hanno raccolto senza sosta i numerosi rifiuti che da tempo giacevano sull'asfalto e tra l'erba alta e l'area verde, ormai incolta, presente lungo il perimetro dello stabile. Una sessantina i sacchi riempiti insieme ad alcuni ingombranti. La situazione dell'immobile, un tempo luogo molto amato dalla gente del delta, vede al momento una sola attività commerciale aperta alla clientela mentre tutto il resto dell'edificio versa purtroppo nel totale degrado da diversi anni con i vandali che hanno addirittura forzato gli accessi rendendolo rifugio per balordi e riparo per bivacchi notturni. All'esterno si sono accumulati tantissimi rifiuti, molti dei quali portati appositamente dagli incivili che hanno approfittato della situazione di abbandono.

Il vicesindaco Doriano Mancin ha quindi pensato di contattare Riccardo Mancin, referente regione Veneto di Plastic Free Onlus e ideatore del gruppo spontaneo Puliamo Taglio di Po, per pianificare un intervento. "Conosco Riccardo da un pò di tempo e ci lega un rapporto di grande stima. Con lui e Plastic Free avevamo già programmato un paio di appuntamenti sul territorio ma le restrizioni a causa del Covid non ne hanno consentito lo svolgimento. - commenta il vicesindaco - Ho voluto fortemente organizzare questa pulizia per dare un segnale di civiltà prima delle festività in un luogo che si trova all'ingresso della città e l'auspicio è che per gli appuntamenti del 2021, di sicuro più pubblicizzati, vi sia tanta cittadinanza partecipe. E' il minimo ringraziare Riccardo e i volontari intervenuti, hanno dimostrato grande impegno e un esempio assoluto di sensibilità civile, da imitare."

Il materiale è stato depositato in un angolo del parcheggio, in attesa che lunedì gli operai di Ecoambiente li recuperino e li smaltiscano. "Ringrazio il signor Beltrami di Ecoambiente per i sacchi e il recupero dei rifiuti, veramente tantissimi. - spiega Riccardo Mancin - Certo ne sono rimasti ancora molti ma torneremo una seconda volta più avanti. Aldilà delle responsabilità oggettive relative ad una situazione ingarbugliata di un immobile all'asta io mi focalizzo sul fatto che non è comunque tollerabile che le persone scambino quel parcheggio per una discarica. E' davvero inaccettabile, la cittadinanza deve ribellarsi a questi gesti scellerati che danneggiano l'ambiente. Quella di stamattina non era una pulizia sotto l'egida di Plastic Free Onlus e non era stata promossa sui social o sui giornali ma 5 cari amici hanno risposto comunque all'appello, li ringrazio di cuore. Ringrazio anche Doriano Mancin e il sindaco Maura Veronese per averci dato la possibilità di ridare decoro a questa zona, omaggiando gentilmente ciascuno dei volontari presenti con un dolce natalizio. Ringrazio infine il Comandante della Polizia Locale Mario Mantovan per l'importante presenza a supporto."