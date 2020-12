Credito sportivo e Federgolf premiano il circolo di Albarella

ROSOLINA (Rovigo) - Saranno consegnati martedì 22 dicembre, alle ore 14.30, presso il Golf Della Montecchia di Selvazzano Dentro (Padova), i riconoscimenti nazionali “Impegnati nel Verde” 2020 ai Circoli di golf che si sono distinti per lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale.

Un progetto della Federazione Italiana Golf, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, per promuovere le “buone pratiche” ambientali, come funzione esemplare, anche dal punto di vista educativo e formativo.

Per il Veneto riceveranno il riconoscimento il Golf della Montecchia di Selvazzano Dentro (PD) e l’Albarella Golf Links di Rosolina (Rovigo), rispettivamente per le categorie Biodiversità e Certificazione GEO (per il torneo internazionale “US Kids Venice Open”), per essersi distinti per l’impegno e la sensibilità ambientale, con azioni concrete in grado di coniugare pratica sportiva e rispetto per l’ambiente.