Covid-19: Esposto alla magistratura in ogni provincia del Veneto

ROVIGO - Il Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, Covesap, che raggruppa 14 Comitati presenti in tutte le provincie del Veneto, che si battono per la difesa del Servizio Sanitario pubblico e la salute dei cittadini, ha cercato di portare negli ultimi mesi all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, la situazione sempre più critica dell’epidemia da Covid 19 nella nostra Regione.

Negli ultimi due mesi, dal 15 ottobre al 15 dicembre, sono morte, a causa del Covid, più persone (2924) di quante non ne fossero morte nei sette mesi precedenti (2237).

Negli ultimi due mesi, dal 15 ottobre al 15 dicembre, il numero dei ricoverati sia in area non critica che in terapia intensiva è aumentato di circa 8 volte, passando rispettivamente da 375 a 2951 e da 45 a 375, il calo di qualche unità nei giorni seguenti, appare purtroppo più causato da decessi che dai dimessi/guariti.

La situazione negli ospedali sottopone il personale sanitario ad uno sforzo che non può essere retto per un lungo periodo: turni pesantissimi, ferie sospese, impossibilità di espletare le normali funzioni fisiologiche. Il numero dei letti per i pazienti Covid continua a crescere riducendo notevolmente le possibilità di cura per i pazienti con altre patologie.

Poiché non risultavano adottate, alla data del 17 dicembre, da parte della Regione Veneto misure idonee a diminuire la diffusione dell’epidemia, come viceversa è accaduto in altre regioni italiane, il Coordinamento Veneto Sanità Pubblica ha deciso di presentare un esposto alla magistratura, in ogni provincia del Veneto, che chiede di verificare se la Regione Veneto abbia posto in essere tutte le misure più idonee alla tutela della salute pubblica al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia da Covid-19.

L’esposto è già stato inviato alle Procure di Padova, Venezia, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza.