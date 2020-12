ROVIGO - Con un grande sforzo il comitato regionale Veneto è riuscito a mettere in piedi l’iniziativa “Natale 2020: un modo diverso di gareggiare” per far scendere in acqua anche gli atleti più giovani tesserati delle categorie esordienti A e B. La manifestazione di Rovigo è stata organizzata dalla Asd Rovigonuoto con la partecipazione degli atleti della Ferrara nuoto, e di Porto Viro, oltre agli atleti della Rovigonuoto.

Non si tratta di una manifestazione, ma di sedute di allenamento, nei limiti e nel responsabile rispetto delle disposizioni vigenti, nel corso delle quali si registrano i tempi degli atleti e si caricano sulla piattaforma Natatoria, per consentire loro di avere uno scambio di risultati prestazionali, sia pure a distanza, con i loro compagni della Regione, dopo i lunghi mesi in cui, a partire dal lockdown di primavera, non hanno più avuto la possibilità di partecipare a manifestazioni ufficiali.

I risultati della Rovigonuoto sono i seguenti, Categoria esordienti B: Adele Romanin 1^ nei 50 farfalla in 46’’1 e 9^ nei 50 stile libero in 43’’4; Samuele Bertuolo 1° 50 farfalla in 36’’3; Mattia Bisan 3° nei 50 farfalla in 36’’7 e 2° nei 50 stile libero in 32’’4; Alesandro Bonvento 4° nei 50 farfalla in 39’’3 e 4° nei 50 stile libero in 35’’5; Caterina Callegari 1^ nei 100 misti in 1’28’’2 e 1^ nei 50 stile libero in 36’’9; Sofia Zerbinati 3^ nei 100 misti in 1’34’’2 e 3^ nei 50 stile libero in 37’’1; Aurora Bisi 4^ nei 100 misti in 1’36’’1 e 7^ nei 50 stile libero in 40’’9; Emma Brunello 5^ nei 100 misti in 1’38’’3;Gabriele Targon 1° nei 100 misti in 1’32’’6 e 1^ nei 50 rana in 51’’5; Filippo Sinigaglia 2° nei 100 misti in 1’35’’3 e 4° nei 50 dorso in 46’’9; Pier Paolo Vatore 3° nei 100 misti in 1’43’’9 e 3° nei 50 rana in 58’’9 ;Mia Rincon 1^ nei 50 dorso in 46’’3 e 2^ nei 50 stile libero in 37’’;Anna Girardi 3^ nei 50 dorso in 47’’2 e 6^ nei 50 stile libero in 40’’6 ; Nathalie Paio 4^ nei 50 dorso in 49’’5 e 10^ nei 50 stile libero in 44’’6;Corrado Sigolo 1° nei 50 doso in 45’’8 e 6° nei 50 stile libero in 39’’6;Mattia Bregolin 2° nei 50 dorso in 45’’9 e 6° nei 50 stile libero in 42’’5; Luca Colturato 3° nei 50 dorso in 46’’2 e 5° nei 50 stile libero in 39’’5;Cristiano Garavelli 5° nei 50 dorso in 47’’3 e 8° nei 50 stile libero in 42’’:Lorenzo Argenton 6° nei 50 dorso in 48’’e 7° nei 50 stile libero in 41’’1;Alba Chinaglia 2^ nei 50 rana in 50’’2 e 5^ nei 50 stile libero in 38’’2;Alessia Prudenziato 3^ nei 50 rana in 50’’5 e 4^ nei 50 stile libero in 37’’4;Emma Brunello 4^ nei 50 rana in 50’’5;Michelangelo Bergamin 4° nei 50 rana in 1’01’’1 e 11° nei 50 stile libero in 46’’.

Categoria esordienti A : Giada Braggion 1^ nei 100 misti in 1’31’’1 e 5^ nei 100 stile libero in 1’22’’; Alessia Baccini 1^ nei 50 dorso in 43’’1 ; Lorenzo Bertoncini 1° nei 50 dorso in 39’’; Gaia Moro 1^ nei 100 farfalla in 1’22’’7 e 2^ nei 100 stile libero in 1’09’’9 ; Raffaella Furin 2^ nei 100 farfalla in 1’23’’5 e 1^ nei 100 stile libero 1’09’’8; Alessandro Consolati 2° nei 100 farfalla in 1’18’’6 e 5° nei 100 stile libero in 1’10’’6; Sofia Zampollo 3^ nei 100 farfalla in 1’42’’4 e 7^ nei 100 stile libero in 1’24’’6; Francesco Ferrara 1° nei 100 farfalla in 1’10’’7 e 1° nei 100 stile libero in 1’04’’1; Luca Ramazzina 1° nei 100 dorso in 1’12’’8 e 3° 100 stile libero in 1’05’’3 ; Filippo Marchetti 2° nei 100 dorso 1’17’’9 e 4° nei 100 stile libero in 1’08’’6 ;Sofia Surian 2^ nei 50 stile libero in 33’’9 e 4^ nei 100 stile libero in 1’18’’7; Gaia Dani Gregnanin 4^ nei 50 stile libero in 39’’ e 8^ nei 100 stile libero in 1’27’’1 ; Alice Chivetto 1^ nei 100 rana in 1’49’’4 e 9^ nei 100 stile libero in 1’29’’9; Gabriele Bedendo 1° nei 100 rana in 100 rana in 1’36’’5 e 8° nei 100 stile libero in 1’15’’4 ;Giovanni Brunello 2° nei 100 rana in 1’37’’2 e 9° nei 100 stile libero in 1’19’’8.