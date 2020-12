Nell’ex ospedale un rifugio per disabili e per le donne vittime di violenza

LENDINARA (Rovigo) – Con delibera 201 del 3 dicembre scorso, la Giunta di Lendinara ha approvato tutta una serie di interventi che dovranno essere ratificati nel prossimo consiglio comunale di fine anno. Fra le spese programmate ci sono i 200mila euro dall’avanzo di amministrazione, oltre ai quasi 700 mila euro di contributi regionali e ai 250mila euro di contributo della Fondazione Cariparo, per l’aggiornamento del protocollo d’intesa sottoscritto fra il Comune di Lendinara e l’Ulss 5 Polesana finalizzati alla ristrutturazione del blocco nuovo dell’ex ospedale per la realizzazione di strutture socio-sanitarie.

E’, di fatto, l’atto d’indirizzo modificato per a realizzare un centro diurno comunale per ventitré disabili e una casa rifugio per donne vittime di violenza, costituita da tre alloggi per sei posti letto complessivi per un milione 146mila euro previsti per il primo stralcio funzionale di riqualificazione del blocco.

Altri 20mila euro serviranno per il progetto definitivo per la sistemazione dell’attraversamento della pista ciclabile Adige-Po con la tangenziale, per risolvere un problema che è già costato la vita a due persone, mentre la stessa somma sarà impegnata anche per la manutenzione straordinaria degli infissi della scuola media.

Sono poi previsti 10mila euro per la preparazione dell’anello di pattinaggio, 10mila per asfaltature in vie Sciacca e Guardi, 5mila per un incarico di piantumazione a Barbuglio e 13mila euro per la realizzazione della tanto attesa area sgambamento cani.

Alcuni capitoli di entrata sono stati ridotti, come quello derivante dai proventi del trasporto scolastico, mentre sono aumentati i trasferimenti regionali per l’assistenza domiciliare e per l’asilo nido, oltre ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni a norme di legge a valenza ambientale del servizio urbanistica.

Con atto separato e per l’anno 2021 è stata prevista l’assunzione, mediante graduatoria concorsuale, di un collaboratore amministrativo messo comunale, in sostituzione di un pensionamento.

La vicenda dell’ex ospedale, parte da lontano e merita un cenno riepilogativo. Risale, infatti, al 2009 l’approvazione del primo atto d’indirizzo sul protocollo d’intesa fra Comune e l’allora Ulss 18 di Rovigo per la ristrutturazione e la realizzazione di due centri diurni, uno per disabili, l’altro per anziani non autosufficienti.

Nell’estate del 2018 la giunta aveva esposto i finanziamenti per milione e 146mila euro con il progetto, aggiornato a giugno di quell’anno dall’azienda Sanitaria Polesana, per gli interventi di primo stralcio finalizzati al miglioramento dei servizi socio sanitari del territorio, sottoponendoli al parere della Regione del Veneto. In quell’occasione alla Regione era stata richiesta la conferma dei finanziamenti assegnati al Comune di Lendinara per un totale di 696mila euro, ai quali si aggiungevano il contributo di 250mila euro della fondazione Ca.Ri.Pa.Ro e i 200mila euro previsti dalla stima dell’immobile e dell’area dell’ex centrale tecnologica e del locale deposito dell’ospedale, con destinazione residenziale -commerciale, da assegnare in permuta all'appaltatore.

È del gennaio di quest’anno, invece, la modifica definitiva del protocollo d’intesa fra Comune di Lendinara e l’azienda Ulss 5 Polesana. L’atto d’indirizzo prevede la realizzazione, al piano terra, di un centro diurno comunale per ventitré disabili e, ai piani superiori, tre alloggi per sei posti letto per una casa rifugio per donne vittime di violenza.

Ugo Mariano Brasioli