Il Veneto che Vogliamo: "Veneto in zona gialla? Alcuni dati potrebbero essere stati alterati"

Zaia ha ammesso che sì, mancavano gli operatori per farli funzionare, ma intanto l’algoritmo continua a considerarne 1.016. Questo è gravissimo"."Sempre Anao Associazione Medici Dirigenti riferisce che anche i numeri dei ricoveri dei pazienti Covid potrebbero non essere reali. Molti di essi, difatti, permangono a lungo in cura ai pronto soccorso “in attesa di posto letto” e pertanto non vengono registrati.Proseguendo: "Compito specifico degli operatori dei Sisp è inserire i dati qualitativi sulla persona Covid - positiva, ovvero i contatti stretti, l'eventuale sintomatologia, la data di inizio dei sintomi, il periodo di isolamento fiduciario, ecc..spesso digitando i nominativi degli assistiti con tampone molecolare positivo, accanto all'esito del tampone compariva la voce “asintomatico”, voce che avrebbe dovuto essere inserita dall'operatore stesso e non comparire di default per i soggetti positivi".accumulando ritardi nella presa in carico dei casi, fino al tracollo verificatosi nel mese di novembre".sottodimensionare i dati reali sull'andamento dell'epidemia in Veneto. I risultati difatti sono molteplici: dimostrare la presenza di un numero di soggetti positivi sintomatici inferiore a quello realmente presente in un dato periodo nel territorio regionale; attestare una migliore capacità di monitoraggio da parte del Sisp , perchè la scrittaConcludendo:"Un altro parametro fondamentale per determinare le zone è dato dall’indice Rt, che misura il grado di trasmissibilità del virus. Come si calcola? Solo sui positivi sintomatici. Quindi anche questo parametro potrebbe essere stato alterato". "Ad oggi è evidente che la gestione della seconda ondata in Veneto è stata catastrofica. Siamo la regione con più contagiati e morti, sicuramente anche perché siamo rimasti in zona gialla. Queste ulteriori informazioni aumentano i dubbi sull’attendibilità dei dati forniti dalla Regione al governo, per stabilire la classificazione della zona di rischio".​"Pretendiamo chiarezza su tutti i dati forniti, dalle terapie intensive, al numeri dei positivi sintomatici. Troppi veneti sono morti e stanno morendo. Bisogna che ci sia trasparenza e che, eventuali responsabilità, vengano accertate".