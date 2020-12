La Figc Rovigo ha consegnato i doni natalizi per il reparto di Pediatria

ROVIGO - Lunedì 21 Dicembre 2020 la Delegazione Figc di Rovigo si è recata presso l’Ospedale di Rovigo per l’ormai tradizionale donazione natalizia di materiale sportivo e ludico a favore dei piccoli degenti del reparto di Pediatria.

L’emergenza Covid-19 e il rigoroso rispetto delle normative sanitarie non hanno permesso la consueta visita a diretto contatto con i piccoli pazienti e le loro famiglie, ma proprio in un momento così delicato, la federazione non ha voluto far mancare ugualmente la propria vicinanza e la propria solidarietà a tutti i bambini ricoverati e agli operatori sanitari.

Per il sesto anno consecutivo, dunque, grazie al patrocinio e alla collaborazione della Lnd Comitato Regionale Veneto e del Settore Giovanile Scolastico Regionale, la Figc Rovigo ha potuto donare i propri gadget: dal sempre amato peluche “Dil”, la mascotte della Lnd, fino alle magliette della Nazionale azzurra e ai mini-palloni targati Puma, scaldacollo del Sgs e materiale scolastico. Presenti che saranno consegnati direttamente dal personale del reparto, regalando un momento di felicità ai nostri piccoli amici, oltre che l’emozione dei propri genitori.

Accolti, eccezionalmente, nella hall d’entrata dell’Ospedale come sempre con grande cordialità, calore e premura da parte della dottoressa Carla Destro, Direttore dei Presidi Medici di Rovigo-Adria-Trecenta, del Direttore delle Pediatrie Rovigo-Adria dottor Simone Rugolotto, del dottor Cristiano Pelati, direttore delle Professioni Sanitarie Ulss 5, e della Coordinatrice Pediatria Rovigo-Adria, Tiziana Bellesia; la rappresentanza della Federcalcio capitanata dal Delegato Luca Pastorello, dal Delegato Regionale Attività di Base Gianpaolo Mossuto, dal Dipendente Federico Gambaro e dal Segretario Pietro Sannia ha potuto consegnare i doni targati Figc-Lnd.