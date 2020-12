Contagio e ricoveri in aumento, ad Adria si potenzia l’area Covid

ADRIA (Rovigo) - La pressione sul personale sanitario aumenta, e non accenna a diminuire. Aumentano i ricoveri e i positivi al Covid-19, a Trecenta medici ed infermieri stanno facendo l’impossibile per far fronte all’emergenza. Dopo la fase di Ospedale di comunità, ad Adria si passerà a quella successiva dal 24 dicembre

Sarà attivata in Cardiologia e Riabilitazione un’area Covid a media intensità, mentre attualmente i pazienti ricoverati sono con pochi sintomi.

Di fatto ci sarà una parziale, e significativa, riorganizzazione interna, contestualmente sarà sospesa attività dell’Hospice per recuperare personale da trasferire in supporto a questa nuova area.

L’emergenza è concreta, e da settimane tiene sotto pressione tutto il sistema sanitario.

Intato Luca Zaia ha annunciato il cambio al vertice della Sanità regionale con la nomina del dottor Luciano Flor a segretario in sostituzione dell’uscente Domenico Mantoan. I nuovi direttori generali verranno nominati a fine febbraio, Covid-19 permettendo.

In Veneto i nuovi casi sono 2578, i ricoverati sono 3286, di cui 2907 in area non medica e 379 in terapia intensiva. I morti sono 150 (5631 in totale). Gli attualmente positivi sono 102.578.