Porto Viro: il miele del Delta in dono al presidio ospedaliero

in segno di riconoscenza per la dedizione dimostrata dal personale sanitario in questo difficile momento di pandemia da Covid-19.“La produzione di miele 2020 è stata ottima – ha sottolineato Vincenzo Citro - e abbiamo pensato di regalare 250 confezioni del nostro prodotto ai dipendenti del presidio, in considerazione dell’impegno profuso dagli operatori sanitari in questo difficile periodo.ed è nato 25 anni fa allo scopo di promuovere l’apicoltura del territorio. “E’ un consorzio– ha aggiunto Maura Veronese– che, con la sua presenza, ha permesso di ritrovare una vocazione anche commerciale al prodotto miele. Prima della sua costituzione si produceva poco e si vendeva poco.“E’ un segno di riconoscimento per tutto il lavoro che sta svolgendo la casa di cura da parte di una realtà, quella del consorzio degli apicoltori, che rappresenta, in termini di tutela ambientale, promozione del territorio e delle attività produttive – ha detto Moreno Gasparini- un completamento di quelli che sono gli obiettivi del parco stesso”.“L’iniziativa del consorzio apicoltori è per noi del presidio di Porto Viro molto più di un regalo natalizio, perché sottolinea – ha evidenziato Stefano Mazzuccato– il nostro legame col territorio. A me piace sempre ricordare che siamo persone al servizio di altre persone, soprattutto in questo difficile momento”.