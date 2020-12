Aumento del lavoro straordinario, stress dai mancati riposi e preoccupazione per le loro famiglie

ROVIGO – La diffusione del virus ha portato una mutazione delle misure di assistenza sanitaria per cercare di contenerlo e soprattutto di evitarne effetti a larga scala, ha trasformato le Rsa in strutture territoriali di assistenza di supporto a quelle ospedaliere ha comportato operatori coperti con tute integrali, sanificazione di ogni cosa e divieto di accesso per chiunque non vi lavori.

“In un contesto economico che a sua volta ha subito fortissime ripercussioni con il lock down e la chiusura di molte attività economiche, l’ambito dell’assistenza socio sanitaria è andato nella direzione opposta: chiedendo al “mercato” nuove forze lavoro, in primis oss e infermieri divenuti in breve rarissimi. Un sistema, quello delle Rsa che ha avuto moltissime sollecitazioni e che ha dovuto difendersi dall’attacco più impensabile: evitare l’entrata di un virus non conosciuto perché la struttura attaccata dall’interno ha mille difficoltà: in primo luogo il contagio di un anziano porta lo stesso all’isolamento e quanto la malattia si diffonde nel reparto ad una vera e propria creazione di aree rosse, isolate dal resto della casa di riposo e con misure socio sanitarie molto alte. - afferma Carlo Cogo della Cisl Fp.

Di fatto la prima ondata ha portato uno scossone che, ai più sembrava un banco di prova e di fatto le direzioni di tutte le strutture si sono attivate per garantire nuovi e più incisivi piani di sicurezza, facendo al contempo magazzino di DPI, però purtroppo nel semestre tra la prima e la seconda ondata non è stato risolto il nodo cruciale: ossia il numero degli addetti con la creazione di squadre di emergenza tali da poter dare “fiato” ai lavoratori non ancora contagiati e rimasti in corsia”.

“Uno degli aspetti che più sta mettendo in difficoltà il sistema è certamente la carenza di personale da inserire nelle corsie – evidenzia Franco Maisto della Cisl Fp che continua – se pochi erano gli operatori socio sanitari disponibili a marzo – aprile , oggi la ricerca è molto ardua e la stessa ricerca viene fatta dalle cooperative fuori regione , per verificare se vi sia una disponibilità a cui a volte viene concesso anche un aiuto per la casa pur di rimpinguare le corsie delle Rsa, il personale è davvero sotto pressione è sta dando il 100% pur in condizioni di estrema difficoltà: sono in pochi e spesso non adeguatamente pagati. Per loro chiediamo migliori e più consone condizioni di lavoro ‘perché hanno il diritto a fornire il loro servizio in sicurezza, il lavoro ha una dignità che non deve essere incrinata specie in questo difficile momento”

“Il riferimento è alle centinaia di Infermieri Oss che stanno operando al fianco delle migliaia di anziani ricoverati da Corbola a Lendinara da Padova a Piove di Sacco, nelle strutture maggiormente messe a dura prova dal virus, combattono questa guerra con la loro passione per il lavoro, spesso rinunciando a riposi o riducendo il loro tempo libero”- dice Francesco Malin della Cisl Fp – siamo presenti al telefono spesso come psicologi per dargli un sostegno umano”.

“Donne e uomini che ci stanno dimostrando che la passione per il proprio lavoro è più forte della paura del contagio e delle tante tensioni che questa può portare, occorre sostenere questi lavoratori, un esempio fra tutti il gruppo di lavoro della Rsa Città Murata di Montagnana, oltre 150 posti letto di cui una buona parte gestiti da lavoratrici in appalto. Oltre il 50% di loro viene da altre Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e non farà alcun ritorno a casa durante le festività. Per loro il Natale sarà quello con gli ospiti residenti di cui sono diventati una seconda famiglia allargata”- concludono alla Cisl Fp Padova Rovigo.

Al di là del fatto che l’impegno e la professionalità non mancano, occorre un significativo cambio di passo per garantire a questi lavoratori un giusto riconoscimento, che essendo legato al servizio di appalti gli è precluso.