Va in Tribunale per divorziare, ma viene arrestata

ROVIGO - Va in Tribunale per divorziare, ma trova ad attenderla la Squadra Mobile della Questura di Rovigo e finisce in carcere. L.D., 25enne residente da Arquà Polesine, ma nata a Legnago (Verona), deve espiare una pena di 9 mesi e 28 giorni per tentato furto aggravato in un’abitazione di Cavarzere (Venezia) commesso nel 2015, e detenzione di armi atti ad offendere.

L’ordine di carcerazione giunto dalla Procura della Repubblica di Venezia, però non è stato eseguito subito, la donna in un primo momento è risultata irreperibile. La Squadra Mobile si è presentata nell’abitazione della 25enne, ma non c’era nessuno. Sono stati allora incrociati le informazioni della banca dati, si spostava di frequente, tra Ferrara, la Lombardia e il Polesine, ma aveva anche un appuntamento in Tribunale a Rovigo, per la separazione con il marito di origine pakistana. Alla Polizia allora è bastato attendere, la donna, con puntualità svizzera, si è presentata per la separazione martedì 22 dicembre, ma ad attenderla c’era la Squadra Mobile. Udienza ovviamente saltata.

La 25enne ha una lunga sfilza di precedenti ed arresti, per reati contro il patrimonio. Il primo arresto risale al 2015, a Legnago con dei complici ha tentato di svaligiare un casa, sempre lo stesso anno, a Milano Marittima, i Carabinieri l’hanno denunciata per possesso di chiavi e grimaldelli. Nel 2018 ancora un arresto ad Alatri nel Lazio, per tentato furto in abitazione.

La donna aveva anche chiesto il differimento della pena, ma il Magistrato di Sorveglianza di Milano non ha creduto alla scusa della 25enne, che ha dichiarato di essere in stato interessante da diverse settimane.