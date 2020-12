Gessica Ferrari: "La Nogara Mare è un'occasione per Adria"

"Il Partito Democratico ritiene che vada assolutamente incoraggiata e sostenuta la concretizzazione di quest’opera , che di recente la Regione Veneto sembra avere inserito fra quelle necessarie alla viabilità regionale. Il tracciato ha origine a Nogara, in provincia di Verona, e dovrebbe sovrapporsi all'ex- Strada Statale 10 fino a Legnago per poi collegarsi all'attualeper la quale ancora non sono state individuate le modalità di finanziamento . Il Partito Democratico riporta al centro del dibattito politico la questione infrastrutturale , che continua a rimanere uno dei principali motivi che impediscono ad Adria di uscire da un perenne stato di isolamento logistico".è rimasta schiacciata ad ovest dall'autostrada che passa per Rovigo ed a est dalla Romea. La realizzazione di una rete infrastrutturale che consenta una viabilità agevole e certa è fondamentale per lo sviluppo economico della città nonché dell'intero territorio bassopolesano, consentirebbe un'agile circolazione delle persone e delle merci creando le condizioni"Le infrastrutture stradali sono grandi opere che hanno un forte impatto sul territorio e spesso vengono osteggiate ,Proseguendo: "Una sfida ambiziosa capace di aumentare il benessere delle comunità coinvolte, non solo in termini di profitto ma anche di qualità della vita, chenecessariamente ricomprende fra le sue priorità la tutela della qualità dell'aria , la riduzione dell'emissione di rumori e di agenti inquinanti, l'investimento in veicoli a carburante alternativo nonché sistemi di gestione del traffico e di informazione intelligenti, ed efficienti sul piano energetico".La nostra città potrebbe diventare il terreno fertile per attrarre tutte quelle aziende che vogliono lavorare ed investire nel settore dell' economia circolare, che rappresenta un modo efficace e virtuoso per creare occupazione e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti".Concludendo: "Le sfide del Green Deal che l'Europa ci chiede , comprendono anche quella delle infrastrutture “verdi” in grado di mettere in connessione i territori, legrandi città con le zone più periferiche, affinchè la bellezza e le risorse della nostra città possano essere più raggiungibili e soprattutto sotto gli occhi di tutti, ma senza rinunciare alle sue potenzialità produttive."Il Partito Democratico chiede al sindaco e all'amministrazione di coinvolgere tutte le energie presenti in città perchè vi sia il più ampio sostegno affinchè queste grandiopere non siano ulteriormente procrastinate".