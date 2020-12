Condifesa Rovigo: un anno al fianco degli agricoltori

ROVIGO - È ora di bilanci anche per il Consorzio Polesano di difesa attività e produzioni agricole di Rovigo. Il consorzio, al quale si rivolgono gli agricoltori di tutta la provincia e di tutte le associazioni di categoria, opera nel campo della difesa passiva delle produzioni, con contratti di assicurazione agevolati tramite contributi pubblici e/o tramite iniziative mutualistiche. “Ci teniamo a a essere un punto di riferimento per l’agricoltore in questa giungla di polizze – spiega Pia Rovigatti, presidente del Condifesa Rovigo –; rappresentiamo un valido supporto per i soci: per loro cerchiamo le migliori soluzioni assicurative e ci facciamo da garanti negli anticipi dei premi e nei pagamenti degli indennizzi. Per questo 2020 che si sta per chiudere, al di là dei numeri che si leggeranno poi, ci teniamo a sottolineare che gli uffici non hanno mai chiuso un giorno, nonostante le problematiche legate alla pandemia, assicurando la presenza costante sul territorio anche nei momenti più complessi”.

Alcuni numeri. I dati che seguono riguardano la campagna assicurativa dell’anno 2020. Il valore assicurato, nel 2020 dal Condifesa, in nome e per conto dei soci, è stato di 92.600.693,77 euro. Il valore assicurato, nel 2019, era stato di 88.287.590,18 euro. Si tratta di aumento del 5% circa. Per le produzioni vegetali, per quanto riguarda il 2020, il premio pagato dalle assicurazioni è pari a 7.129.565,28 euro. Il risarcimento per ristoro danni è pari a 3.034.251,12 euro. Il rapporto premi/sinistri, 100 su 43, è uno dei migliori visti fino a ora. Il valore assicurato nel 2020 da Condifesa per le strutture, serre e reti antigrandine, in nome e per conto dei soci, è stato di 21.480.182,00 euro. I premi pagati, in nome e per conto dei soci, sono stati 201.391,63 euro. Il Fondo mutualistico agevolato per le fitopatie e infestazioni parassitarie dei seminativi, relativo ai danni denunciati per fusariosi dell’anno 2019, ha saldato le compensazioni, già incassate per il 50% dai soci nel mese di novembre. Si tratta di 58.749,35 euro. La liquidazione dell’altra metà sarà effettuata prossimamente.

Ulteriori aggiornamenti. Per quanto riguarda l’erogazione del contributo per le assicurazioni agricole da parte del ministero delle Politiche Agricole, il Condifesa comunica che per ora è arrivato solo l’anticipo. Il saldo sarà erogato nei primi mesi del 2021, dopo l’approvazione del regolamento transitorio che rifinanzia la Pac per due anni, prima dell’entrata in vigore della nuova Politica agricola comune con i nuovi piani strategici. Proprio nella nuova programmazione troverà sempre più spazio una discussione per una diversa gestione dei rischi e dei relativi interventi assicurativi.

Le novità. “La prevenzione promossa in questi anni dal Condifesa Rovigo prosegue e si comunica che ci sono all’orizzonte nuove soluzioni – conclude il vicepresidente del consorzio Giuliano Ferrighi -. In particolare, presenteremo specifiche iniziative per coloro che non hanno mai pensato di assicurarsi prima: si tratta di nuovi fondi mutualistici che speriamo incentivino sempre più aziende agricole a pensare di proteggersi”.