Salta ancora il match tra Calvisano e Mogliano

ROVIGO - La Federazione Italiana Rugby informa di aver ricevuto e accolto la richiesta di rinvio dell’incontro Kawasaki Robot Calvisano - Mogliano Rugby 1969, recupero della prima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 originariamente riprogrammato per domenica 27 dicembre. Il rinvio è stato richiesto, in conformità con il vigente protocollo federale per la ripresa dell’attività agonistica, in virtù delle positività al Covid-19 rilevate nella rosa di Kawasaki Robot Calvisano.

Comando della classifica che comunque rischia di cambiare, con la FemiCz Rovigo in attesa del match tra Sitav Rugby Lyons e Argos Petrarca Padova, una delle due squadre, vincendo con il bonus, potrebbe superare proprio i Bersaglieri. Prioprio il Piacenza prima di Natale ha vinto con grande merito contro i rossoblù, ma la squadra di Marcato scoppia di salute, dopo una avvio di campionato complicato, per un vero e proprio focolaio che ha colpito il club tuttonero.

Peroni TOP10 - recuperi I giornata - 27.12.20

ore 14.30

Sitav Rugby Lyons v Argos Petrarca Padova

arb. Mitrea (Udine)

assistenti: Liperini (Livorno), Franco (Pordenone)

quarto uomo: Merendino (Udine)

ore 15.00

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby rinviata

28.12.20 - ore 14.30

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby

arb. Schipani (Benevento)

assistenti: Chirnoaga (Roma), Benvenuti M.B. (Roma)

quarto uomo: Rosella (Roma)

Peroni TOP10 - recuperi II giornata - 27.12.20 - ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

arb. Angelucci (Livorno)

assistenti: Bottino (Roma), Bertelli (Brescia)

quarto uomo: Imbriaco (Bologna)

La classifica

FEMI-CZ Rovigo** 16 punti; Kawasaki Robot Calvisano** punti 15; Mogliano Rugby 1969** 13; Argos Petrarca Rugby****, Sitav Rugby Lyons* punti 12; Rugby Viadana 1970** punti 11; Valorugby Emilia**** punti 10; HBS Colorno** 6; Fiamme Oro Rugby*** 5; S.S. Lazio Rugby 1927**** 0