Virus mutato anche in Veneto

MARGHERA (Venezia) - “Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c’entrava niente con quello della prima ondata e nemmeno con quello che circola adesso. Si diceva che le feste e la libertà estiva avevano diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati in nostro possesso, non avviene con la mutazione che avevamo questa estate”. Sono le parole di Luca Zaia, Governatore del Veneto che annuncia anche la scoperta dei ricercatori della variante inglese già presente nella nostra Regione.

Era chiaro che la seconda ondata del Covid-19 era frutto di una mutazione del virus, probabilmente giunta dopo l’Estate da altri paesi dopo le vacanze. Tra giugno e luglio i casi di contagio erano crollati, poi, ad agosto, la nuova impennata.

“Da inizio pandemia abbiamo isolato in Veneto 37 virus e 8 varianti del Covid (due di questi sono genotipi veneti), la maggior parte di questi virus appartengono a una variante della mutazione che la rendono più contagiosa. In questi ultimissimi giorni abbiamo invece ricevuto cinque campioni con contatti inglesi e tre sono risultati positivi alla variante inglese, due provincia di Treviso e uno della provincia di Vicenza”. Lo evidenzia la dottoressa Ricci, direttore Istituto zooprofilattico delle Venezie “La cosa evidente è che i virus della prima ondata sono diversi da quelli della seconda ondata, la mutazione li rende più contagiosi. In Veneto poi abbiamo trovato singole varianti anche queste caratterizzate da alta contagiosità che potrebbero spiegare il numero dei contagi, ma al momento risponde al vaccino”.

In Veneto, nelle ultime 24 ore, ci sono 2.523 nuovi casi di Covid-19, 3.275 le persone ricoverate, di cui 389 in terapia intensiva. 33 le vittime nelle ultime 24 ore, 5 solo in Basso Polesine (leggi articolo).

“Quello che dicevamo questa estate rispetto al virus - ha commentato il dottor Roberto Rigoli - trova ora una nuova conferma. Tutti i pazienti identificati dalla dottoressa Ricci per la variante inglese hanno fatto l'antigenico rapido ed è risultato positivo, quindi anche per la variante i test funzionano”.

Domenica 27 dicembre alle 8 arrivano a Padova gli 875 vaccini. Alle 12 le prime vaccinazioni in tutto il Veneto ai sanitari impegnati in prima linea contro il Covid. In Polesine l’appuntamento è al Covid Hospital di Trecenta, per circa 40 operatori.

“Oggi abbiamo la spiegazione - ha sottolineato Luciano Flor neo direttore generale della sanità veneta - è un virus diverso. La frequenza degli ammalati nel personale sanitario che assiste i malati Covid è più bassa che nella popolazione, quindi fare attenzione è fondamentale perché significa che nei comportamenti personali molte persone ancora non sono abbastanza rigorose. Una pandemia globale si combatte con l'aiuto di tutti”.