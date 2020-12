Polveri sottili, dal 1 gennaio 2021 ritornano le limitazioni al traffico

ROVIGO - Il primo gennaio 2021 si rinnoveranno le limitazioni del traffico per ridurre l'inquinamento da polveri sottili. Lo comunica l'assessore all'Ambiente Dina Merlo ricordando che il 23 dicembre la Giunta del Comune di Rovigo ha approvato l’Ordinanza sindacale (che entrerà in vigore il 1 gennaio 2021), che rinnova e proroga fino al 31 marzo 2021 le limitazioni del traffico già previste e applicate in precedenza a partire dal 1 ottobre scorso e in scadenza il 31 dicembre.

La nuova Ordinanza, spiega Merlo, si è resa necessaria dopo che le quattro Regioni dell’Accordo del Bacino Padano hanno nuovamente rinviato il blocco degli automezzi diesel Euro 4, che è stato definitivamente spostato alla prossima stagione autunno-invernale, a partire da ottobre 2021.

L’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente prevede una serie di interventi comuni, da realizzare insieme a quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura. Tale accordo prevedeva il blocco della circolazione dei c a partire dal 2020 già nel livello di “allerta verde”.

L’assessore Merlo ricorda che un ulteriore rinvio è stato deciso nelle settimane scorse dalle Regioni, anche su sollecitazione dei Comuni capoluogo, per favorire il rispetto delle distanze interpersonali e la mobilità privata a causa del perdurare delle condizioni di emergenza Covid, che hanno condizionato il sistema dei collegamenti e dei trasporti, creando necessità di maggior uso dei mezzi individuali ai cittadini per gli spostamenti lavorativi, per evitare situazioni di assembramento, in un contesto economico e sociale di generale difficoltà.

L’Ordinanza prevede le stesse misure di limitazione della circolazione finora applicate, che saranno valide nel periodo compreso fra il 7 gennaio e il 31 marzo 2021, attraverso il sistema di allerta su tre livelli verde, arancione e rosso, comunicati dai rilievi di ARPAV eseguiti due volte alla settimana. Così come nel periodo precedente il Natale, nei giorni dal 1 al 6 gennaio, le limitazioni sono sospese e saranno attivate solo in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 rosso.