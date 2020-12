All’ordine del giorno la variazione di bilancio e la tassa sui rifiuti

OCCHIOBELLO (Rovigo) - Si riunisce il 30 dicembre alle 18 il consiglio comunale nella residenza municipale. All’ordine del giorno: due ratifiche di delibere di giunta (156 del 18/11/20 e 159 del 30/11/20) con oggetto variazione al bilancio unico; approvazione piano economico finanziario tassa rifiuti anno 2020; adozione atto di revisione periodica delle partecipate; secondo aggiornamento del piano di forniture e servizi biennio 2020/2021; rinnovo convenzione con la federazione dei comuni del Camposampierese, che agisce in qualità di centrale di committenza e stazione unica appaltante triennio 2021-2023; adesione al sistema bibliotecario provinciale di Rovigo per il triennio 2020-2022, approvazione schema convenzione; approvazione carta per le pari opportunità.

L’ecocentro comunale di viale Stazione resterà chiuso nei giorni in cui sarà in vigore la zona rossa e quindi il divieto di spostamenti. Il centro di raccolta dei rifiuti, come comunicato dal gestore Ecoambiente, sarà chiuso mercoledì 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio, resterà invece aperto nei giorni contrassegnati come zona arancione e quindi, 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

Il personale Urp è disponibile per informazioni e un aiuto nella compilazione delle domande per accedere ai bandi regionali rivolti alle famiglie. Si tratta di un assegno prenatale per sostenere spese in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino (mille euro a neonato), e spese per famiglie fragili in cui ci siano minori orfani di uno o entrambi i genitori, famiglie monoparentali, numerose e in difficoltà economica.

Gli addetti Urp hanno seguito un corso di formazione per affiancare i cittadini nella compilazione delle domande. I bandi scadranno il prossimo 15 febbraio.

(Per informazioni: urp@comune.occhiobello.ro.it; 0425766111.

- Bandi: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as18/index.html)