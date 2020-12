Candidati credibili? Marzio Innocenti ci riprova, Vaccari spacca il fronte bresciano

ROVIGO - Divide et impera. Alfredo Gavazzi, il tanto discusso presidente della Federazione Italiana rugby, ha deciso di ricandidarsi. I risultati di otto anni di governo ovale sono sotto gli occhi di tutti, e il Covid-19 non è il colpevole. I risultati della Nazionale italiana di rugby, anzi, i non risultati, purtroppo sono la fotografia di un movimento rimasto al palo, mentre il resto del Mondo va avanti. Campionato italiano bistrattato, una franchigia federale a Parma, che non decolla, la seconda, il Benetton Treviso, gode di risorse Fir, ma ci mette anche del proprio.

Milioni di euro spesi per rimanere agganciati ad un livello che non ci compete, non più, nemmeno con l’ingaggio di giocatori stranieri da proiettare in azzurro.

Nel settembre 2012 Gavazzi è succeduto a Dondi (colui che ha portato l’Italia nel Sei Nazioni), di cui fu vice per 12 anni, alla presidenza della stessa Federazione, di fatto il fondatore del Calvisano è al comando del rugby italiano da 20 anni. Complimenti.

E’ giunto il momento di cambiare, anzi no. Altri sei i candidati, e fa parecchio rumore la discesa in campo di Paolo Vaccari (attuale consigliere Fir), ex Calvisano, ma soprattutto fratello di Alessandro, ex presidente del club bresciano. Una spaccatura forte, evidente, quasi dirompente. Due candidati nel giro di pochi chilometri, ed una divisione all’interno dell’organo federale che si inasprisce con la candidatura di Nino Saccà, attuale presidente vicario della Fir

La ricetta per il rugby Italiano? L’unica è aumentare la base, dando un sostegno concreto alle Regioni e alle società, su questo tema Marzio Innocenti, il livornese trapiantato in Veneto, ed attuale presidente del comitato regionale, è probabilmente l’unico vero candidato credibile “contro” Gavazzi. Ci ha già provato, ma è andata male. Purtroppo non disporrà di un fronte unitario, vista la frammentazione delle liste. Gli altri candidati sono Giovanni Poggiali (Pronti al cambiamento) e Gianni Amore, e l’ex Bersagliere Elio De Anna.

Troppi per non permettere ad Alfredo Gavazzi la riconferma alla guida del rugby italiano, se non ci saranno colpi di scena.