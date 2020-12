Argentino Pavanati confermato nella squadra di Bepi Ruzza

MESTRE (Venezia) - Come noto, sabato 9 gennaio 2021 è stata convocata l’assemblea ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto che avrà svolgimento in presenza, presso la “Kioene Arena” di Padova.

Bepi Ruzza punta alla riconferma alla guida della Figc del Veneto, confermata nella squadra Argentino Pavanati, già consigliere federale, ed ex dirigente del Delta Porto Tolle.

“Una situazione che ha creato grandi difficoltà al movimento sportivo sia per l’aspetto economico che per quello sociale. Vedere gli impianti chiusi e non sapere quando saranno riaperti porta ad un senso quasi di impotenza, di apatia e disaffezione. Il compito principale di chi sarà eletto a governare - spiega Bepi Ruzza - per il prossimo quadriennio olimpico il Comitato Regionale Veneto (secondo in Italia per numero di società, atleti e dirigenti) sarà, a nostro avviso, quello di riuscire a riportare nelle nostre società entusiasmo e voglia di ricominciare. Assieme, con interventi mirati e concordati.

Noi crediamo di aver dimostrato in questi mesi duri, difficili, la capacità di intervenire, anche in corsa, con competenza, professionalità, passione e dedizione. Affrontando difficoltà e agendo sempre nell’interesse delle società del Veneto”.

Maurizio Seno, dopo 8 anni di presidenza di Ruzza, ha già lanciato il guanto di sfida (LEGGI ARTICOLO), ma il presidente uscente ha dalla sua l’esperienza “La nostra squadra è al completo in ogni suo ruolo, con qualche modifica rispetto alla precedente. Mi riferisco alla cosiddetta “quota rosa”, non obbligatoria ma assolutamente doverosa visto l’impegno sempre maggiore della rappresentanza femminile nel nostro mondo.

Rappresentanza che unisce professionalità e razionalità a tanta gentilezza. Nessuno è stato escluso. Tutti continueranno ad essere parte attiva della squadra anche se in ruoli diversi.

Confidiamo di essere riusciti a formare una squadra completa ed omogenea. Sicuramente non ci manca l’esperienza che accompagna il desiderio di uscire da questa situazione nel miglior modo possibile. Assieme, noi con voi, con l’impegno che ci contraddistingue e con i rapporti anche personali che in tutti questi anni si sono consolidati. E tutto questo sarà oggetto di un prossimo incontro che organizzeremo a breve in modalità on line”.

Fanno parte della squadra, oltre al candidato presidente Bepi Ruzza, il polesano Argentino Pavanati, Ilaria Bazzerla, Francesco Cecconello, Roberto Mamerti, Maurizio Giacomelli, Dario Ortolan, Patrick Pitton, Dino Tamai, Paolo Tosetto e Michele Di Giambattista.