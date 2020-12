Un anno impegnativo ma comunque positivo per il comune di Porto Tolle

"Da ottobre il Covid19 sta colpendo la cittadinanza di Porto Tolle con un’incidenza che si mantiene purtroppo costantemente alta. Siamo a 8 decessi causati dal virus e attualmente sono 13 i cittadini ricoverati tra Trecenta, Rovigo e Adria.“A due anni e mezzo dall’inizio della nostra amministrazione posso dire irrealizzato il proposito iniziale di mantenere un rapporto costante e diretto con i miei concittadini, che sono parte integrante del palazzo , così come l’amm inistrazione è parte del territorio.Per il turismo credo che si sia fissato un punto di partenza per la crescita del territorio di Porto Tolle e del Delta del Po Veneto, grazie all’opera pubblicitaria coordinata tra Regione, Parco e Associazione di Costa, sia attraverso la televisione che i social. Il risultato è stato l’interessamento della stampa nazionale e una presenta di visitatori ingente nella stagione estiva"."Il settor e turistico e quello primario costituiscono la base e la forza di Porto Tolle, a testimonianza di ciò sono i riconoscimenti di Spighe Verdi e Bandiera Blu; ad oggi solo Porto Tolle e Caorle detengono ambedue i riconoscimenti in contemporanea.“Per quanto riguarda il settore primario con il tavolo verde ci facciamo portavoce delle richieste del comparto agricolo con gli organi di governo, lo stesso vale per la pesca.in cui si svolge l’acquacoltura, tra questi la vivificazione delle lagune, sono iniziati i lavori del decimo stralcio del porto di Pila e abbiamo partecipato al bando per l’undicesimo stralcio"."Abbiamo partecipato a dei bandi Gac per l’informatizzazione del mercato ittico di Scardovari, per il miglioramento della viabilità all’interno del suo porto peschereccio, e per la realizzazione del museo della pesca, che confidiamo di inaugurare per l’estate. Nonostante le difficoltà di questi mesi sono sati portati a termine diversi progetti con l’assessore"Sono stati stanziati 100mila euro per le attività produttive, attualmente in fase di liquidazione per le 96 attività che hanno presentato richiesta”. “I contributi alle realtà associative del territorio dimostrano la grande attenzione che riserviamo al sociale, così come quello per lo sport – spiega il sindaco-"Siamo pronti a partire con la ristrutturazione della palestra, ad uso anche scolastico, per sistemare il tetto e gli interni”. La vicesindaco Silvana Mantovani: “Il 2020 ha visto la sospensione di diverse manifestazioni, ma siamo riusciti a portare Teresa De Sio a Porto Tolle, con Tra Ville e Giardini, Alberto Cova, per l’iniziativa incontri con l’autore. Con la Coop Goccia anche in periodo di lockdown siamo riusciti a portare i libri a domicilio. Abbiamo costituito la consulta del volontariato e dei relativi regolamenti e abbiamo erogato contributi ​alle scuole paritarie".Dopo i buoni spesa della scorsa primavera, distribuiti grazie al supporto della Protezione Civile, già prima di Natale abbiamo erogato un quantitativo di buoni spesa per circa un centinaio di famiglie, perciò ringrazio gli uffici, che ne hanno coordinato la consegna diretta presso il municipio nel rispetto delle normative anti contagio Siamo in attesa di vedere l’avvio dell’attività del centro anziani, la cui ispezione dell’Ulss per l’accreditamento ha avuto esito positivo, ed è oggi al vaglio della Regione”.“Nell’attesa del bando per l’affidamento della biblioteca, la cui attuale gestione è in scadenza, prolungheremo di quindici giorni la chiusura della struttura, ad oggi imposta da decreto, per realizzare interventi di sistemazione”, conlcude la vicesindaco.il bilancio comunale non ha goduto di avanzi che consent issero di fare investimenti, a tal proposito il sindaco ha detto: “Auspico che il 2021 veda un avanzo più cospicuo, perché possano essere realizzati i progetti che abbiamo”.Quanto alla questione della centrale Enel: “Le tratta tive tra Enel e Human Company sono a buon punto, dunque il 2021 dovrebbe vedere l’inizio della demolizione cui seguiranno bonifica e conversione del terreno della ex centrale di Polesine Camerini perché possa ospitare l’attività ricettiva in progetto. Ring razio a tal proposito Human Company per aver mantenuto inalterato l’interesse di investimento, considerate le perdite subite nel corso di questo difficile anno dall’azienda, come è accaduto alla totalità delle realtà operanti nel settore turistico”.Al termine della conferenza il Sindaco ha omaggiato i giornalisti presenti con uno degli gnomi realizzati a mano dai ragazzi di Un Ponte Per...: “Il vostro lavoro, specie di questi tempi, ha un grande valore per la popolazione. Vi fate portavoce di nozioni utili a i cittadini per orientarsi nel complesso mondo dell’informazione ai tempi del Covid19, e siete preziosi anche per noi amministratori, per il vostro supporto nella divulgazione di notizie a tutti i cittadini, anche a quelli più anziani, spesso fuori dalle dinamiche dei social e dell’informazione digitale”.