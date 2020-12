Per Silvia Menon nessuna bottiglia da stappare, rimane ancora un milione di euro di contenziosi

ROVIGO - "Oggi non scomoderei un termine come “risolvere”. Il Comune di Rovigo oggi non vince nulla, ha scelto di pagare e pagherà, come minimo 4,6 milioni, oltre a un milione sospeso per contenziosi. Soldi che paghiamo per errori di 15 anni fa" commenta Silvia Menon che sul caso piscine, e l'individuazione delle responsabilità, ha speso molto tempo della sua attività amministrativa da consigliere comunale così come da candidata sindaco del Comune nell'ultima campagna elettorale.



"Questa vicenda è nata quando il Comune ha firmato un contratto con clausole a mio parere troppo a favore dei privati, in pratica il Comune dava la gestione della costruzione della piscina e della sua gestione ai privati, ma accollandosi il rischio d'impresa.

Tutti i tecnici in Comune, il segretario generale d’allora, i dirigenti e l’avvocato civico non fecero segnalazioni sul contratto, pareri favorevoli. E così 14 consiglieri votarono.

C’era ancora Bruno Piva sindaco quando ho presieduto una commissione d’inchiesta sul caso piscine. E nella relazione finale, trasmessa in Procura e alla Corte dei conti, già allora avevamo sottolineato il rischio detonante che aveva la maledetta surroga per il Comune.



Sono stati 8 anni di contenziosi legali e tormenti che non terminano oggi. Perché il Comune dovrà difendersi ancora in tribunale da 3 creditori, non ammessi al concordato, ma che hanno fatto ricorso, e che vogliono un milione di euro complessivi.



Comunque, torniamo ad oggi.

L’accordo raggiunto è buono? Non lo sapremo mai.

Poteva essere migliore? Non lo sapremo mai. È un compromesso.

È l’esito di una lunga trattativa con la banca che si rivale sul Comune dei crediti che ha con i costruttori proprio grazie alla surroga.

È una trattativa che abbiamo condotto il nostro gruppo? No, come è ovvio. L’hanno condotta un consulente esterno, l’avvocato civico e questa giunta.



La sostanza è che qui non si sta parlando di una scelta politica, che si può condividere o meno. Qui si sta parlando di un voto delicato anche dal punto di vista giuridico che è l’esito di una trattativa alla quale noi non abbiamo partecipato. È normale che sia così.



Ognuno si assume la responsabilità dei compromessi che si sceglie da solo, non di quelli che altri scelgono gli per lui. Oggi, in questa delibera, è questo che separa maggioranza e opposizione.



Poi sappiamo che ci sono i moralizzatori sempre pronti a farci le prediche, ma questa è la nostra unica educata risposta, ad una vicenda condotta da altri tra documenti messi a disponibilità dei consiglieri 6 ore prima della discussione e segretazioni (solo stamattina ci hanno inviato la relazione dell'avvocato civico)".