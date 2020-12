Erica Rossi in lizza per il titolo di “Bartender dell’Anno”

COSTA DI ROVIGO - E’ di Costa di Rovigo, Erica Rossi, pluripremiata barmaid, classe 1984, in lizza quest’anno per il titolo di “Bartender dell’Anno” per i Bar Awards della rivista di settore Bargiornale. Erica, nel suo trascorso professionale che l’ha vista partire dalla provincia ormai 10 anni fa, annovera nel suo ricco curriculum diverse esperienze tra hotel di lusso, attività all’estero, in Costa Smeralda e nella città di Milano, dove oggi è “Mixology Coordinator” per il progetto di boutique-bar del gruppo Veneto di moda Slowear. Sono diversi i riconoscimenti nell’ambito dei concorsi che questa abile giovane ha saputo conquistarsi, come ad esempio, ultima in ordine di tempo, la vittoria nazionale sul finire del 2019 della Tea Master Cup, concorso a bese di cocktail con il té che la vedrà inoltre in lizza per il trofeo internazionale, appena sarà possibile venga organizzato, in Asia.

Il sondaggio online di Bargiornale si propone ogni anno di lasciare anche al pubblico interessato la possibilità di votare chi ha rappresentato al meglio il settore dell'Horeca e dell'enogastronomia in Italia. Dopo la prima fase di selezione, con il voto di una giuria di esperti, Erica è così giunta alla finale. E’ quindi fondamentale il supporto di tutti coloro che non solo riconoscono di Erica il suo valore altamente professionale, ma che allo stesso modo hanno il piacere di sostenere chi, con passione e dedizione quotidiana, rappresenta con grande orgoglio le proprie origini anche al di fuori del territorio, condividendo positività e speranza anche in un periodo di difficoltà come questo.

Per poter votare Erica, basterà visitare il sito: bargiornale.it/barawards-bargiornale/ ed esprimere la propria preferenze per lei nella categoria “Professionisti", alla voce "Bartender dell’Anno".

Le votazioni online si concluderanno alle 23:59 di Lunedì 4 Gennaio.