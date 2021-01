A Lendinara i cittadini pagheranno col cellulare tributi e servizi

LENDINARA (Rovigo) - La pandemia ha sicuramente dato un’accelerazione alla svolta informatica che sta interessando l’amministrazione lendinarese. Lo si è visto col primo storico consiglio comunale in streaming ed ora con la prossima possibilità di pagare scadenze di tributi e servizi comunali col telefonino con l'applicazione appositamente messa a punto.

“Sin dall'inizio del primo mandato Viaro, l'informatizzazione è stata una delle priorità cui si è dato seguito con queste innovazioni tecnologiche” ha dichiarato l'assessore all'Informatizzazione Francesca Zeggio che elogia la sensibilità dimostrata e la preparazione del responsabile Paolo Melon nell’implementazione in corso.

Già ora, con l’Ap “Municipium”, scaricabile inquadrando il QR code per il download dell’applicazione per iOS e Android o, in alternativa cercandola su App Store o Play Store, è possibile eseguire il pagamento online delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Locale. Inoltre il Comune di Lendinara da qualche tempo ha avviato con il passaggio a MyPortal 3 in collaborazione con la Regione Veneto e AS2, questa rivoluzione tramite il partner tecnologico, la ditta Next step solution di Parma. Ora sta completando le procedure per la distribuzione dei servizi ai cittadini con questa nuova applicazione che riunisce tutti i servizi resi dalla pubblica amministrazione. Gli utilizzatori saranno identificati tramite codice fiscale e riceveranno sullo smartphone avvisi di scadenza, avvisi di pratiche in sospeso pagabili con lo smartphone tramite il circuito pagoPa.

A decorrere dal 28 febbraio del 2021 si completerà la rivoluzione telematica dei pagamenti. Da quella data, l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione dovrà avvenire solo tramite l'identità elettronica Spid o la Carta d'identità elettronica. Ora, ai cittadini non resta che iscriversi al sistema di identificazione nazionale Spid e scaricare l’app Io per usufruire dei servizi online.

Secondo l’assessore, in un contesto di restrizioni sulla mobilità imposte dalla pandemia, la nuova applicazione agevolerà le pratiche amministrative per i lendinaresi, esonerati dall’obbligo di recarsi presso gli uffici comunali.

L'evoluzione digitale a Lendinara interesserà anche la connettività delle sedi comunali decentrate e di tutti gli edifici scolastici pubblici, tramite fibra, grazie all’impegno del consigliere Davide Bernardinello.

Ugo Mariano Brasioli