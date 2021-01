Si parte con le vaccinazioni nelle case di riposo

ROVIGO - “Il Polesine ha dei numeri inferiori, ma la curva del contagio rimane alta, e anche la conta delle positività, oggi sono 140”. L’elemento importante è che 50 erano già in isolamento, il personale dell’Ulss 5 Polesana aveva già bloccato la catena di contagio dei soggetti.

In risalta l’incidenza è il dato più preoccupante, è il rapporto tra i test effettuati e i nuovi positivi, in Polesine è di 6,86% negli ultimi 7 giorni “un mese fa era di 5,5%, è il più basso del Veneto e la metà su scala nazionale, ma il virus c’è” evidenzia il dg Antonio Compostella, nel consueto punto stampa di sabato 2 gennaio 2021.

“Il miglior farmaco possibile è il nostro comportamento, al di là della zona rossa” sottolinea il direttore generale dell’Ulss 5 Polesana, “bisogna evitare le possibilità di contatto, se non necessario, ci vuole grande responsabilità, non vorrei che l’avvio della campagna di vaccinazione e le festività avessero fatto abbassare la guardia, il virus resterà con noi ancora a lungo”.

“Rimane alta la pressione nei reparti ospedalieri con degenti Covid positivi, in particolar modo nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale di Trecenta, che oggi, registra 20 posti letto occupati. L’impegno assistenziale da parte del nostro personale sanitario, è molto forte, abbiamo ancora potenzialmente circa 15 giorni pesanti davanti, sul fronte ospedaliero dei ricoveri, sperando in un abbassamento della curva dei contagi”.

Sul fronte delle vaccinazioni, l’organizzazione dell’Ulss 5 Polesana in avvio appare impeccabile, nonostante l’emergenza

“E’ partita la campagna di vaccinazione anti-covid, domenica 27 dicembre, con la somministrazione delle prime 40 dosi di vaccino agli operatori sanitari. Il 31 dicembre 2020, sono state somministrate le prime 420 dosi di vaccino anti covid-19 in maniera operativa e importante, agli operatori del sistema sanitario, dipendenti Ulss e del territorio, scelti con il criterio della stratificazione del rischio. La prima giornata di vaccinazione, ha avuto grande entusiasmo da parte di tutti gli operatori sanitari sottoposti alla vaccinazione. Nessuno di è tirato indietro. Oggi, 2 gennaio 2021 si sottoporranno all’attività vaccinale altri 420 operatori sanitari con l’aggiunta degli Operatori e ospiti delle Case di riposo di Trecenta, Fiesso Umbertiano e Porto Viro. Lunedì 4 gennaio, si avranno un totale di 780 dosi somministrate a ospiti e operatori delle Case di Riposo, Covid free, da inizio epidemia, in Polesine.

A fine gennaio si chiuderà la prima tranche di vaccinazioni che ingloba operatori sanitari e territoriali che lavorano a stretto contatto con persone covid positive e ospiti e operatori delle Case di Riposo del Polesine”.

Solo un caso di reazione allergica a Trecenta tra gli operatori, ma non è legata al contenuto del vaccino, comunque ha avuto effetti collaterali minimi.

Per tutto il mese arriveranno 3500 dosi di vaccino alla settimana, anche alla luce della correzione fatta da AIFA che ha indicato che con una fialetta si riescono ad eseguire 6 vaccinazioni e non 5 come inizialmente comunicato. A fine mese si saranno vaccinate circa 8750 persone in provincia (ogni persona necessità di due dosi) completando così la vaccinazione per tutti gli operatori sanitari e socio sanitari e per le Case di Riposo.