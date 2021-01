Covid-19: 140 nuovi positivi, e sale ancora l’incidenza sui test effettuati

ROVIGO - Il dato oggettivo è che le restrizioni imposte dal Governo, almeno per il momento, non hanno dato segnali confortanti sotto il profilo del contagio. Da zona gialla a rossa cambia poco, anche su scala nazionale. I contagi sono in aumento, se il Polesine ha numeri inferiori rispetto a tutto il Veneto, comunque il dato resta.



3.165 nuovi positivi al Coronavirus in Veneto, con il totale a 261.845, e 46 decessi, 6.675 dall'inizio della pandemia. Stazionaria la situazione dei reparti ospedalieri, con 2.992 ricoervati nelle aree non critiche, 400 pazienti in terapia intensiva.

Dopo il timido segnale di inversione della curva, ci sono ancora 140 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 7.932 da inizio epidemia). I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 160.747. I tamponi rapidi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 140.660.

124 nuove guarigioni fanno salire a 4.823 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono 2.871 le persone attualmente positive in provincia. Ad oggi sono 3.421 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

56 delle 140 nuove positività sono emerse dai test antigenici. 50 persone, delle 140 risultate positive, erano già in isolamento domiciliare.

La prevalenza in Polesine (totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione) è pari all’ 3,44%. L’incidenza degli ultimi 7 giorni (nuovi casi riscontrati sul totale delle persone testate nel periodo) è pari al 6,86%.

Una donna, residente in Basso Polesine, si è rivolta al Pronto Soccorso ed è stata ricoverata in Malattie Infettive a Rovigo. È in corso l’indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti.Focolaio della Casa di riposo di Adria che si espande ulteriormente,Tra i nuovi positivi 1 ospite della Casa di Riposo “San Gaetano” di Crespino,1 ospite della Casa di Riposo “Iras” di Rovigo e 5 ospiti e 1 operatore della Casa di Riposo “Sant’Anna” di Villadose.

Attualmente risultano 132 pazienti ricoverati: 85 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta (5 nuovi pazienti già risultati positivi nei giorni scorsi ricoverati per peggioramento delle condizioni, 1 paziente negativizzato),19 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta, 1 paziente in Ostetricia e Ginecologia a Rovigo (1 nuovo paziente ricoverato per motivi non legati al Covid-19), 1 paziente in Utic a Rovigo (1 nuovo paziente ricoverato per motivi non legati al Covid-19), 9 in Malattie Infettive a Rovigo (1 nuovo paziente già risultato positivo nei giorni scorsi ricoverato per peggioramento delle condizioni), 3 pazienti in Psichiatria ad Adria, 13 pazienti in Area Medica Covid di Adria (1 nuovo paziente già risultato positivo nei giorni scorsi ricoverato per peggioramento delle condizioni), 1 paziente in Rianimazione a Rovigo.

Nelle strutture residenziali extra ospedaliere risultano positivi: 79 ospiti e 11 operatori del Csa di Adria, 1 operatori della “Casa del Sorriso” di Badia Polesine, 20 ospiti e 13 operatori della Rsa “San Martino” di Castelmassa, 38 ospiti e 12 operatori della Residenza per Anziani “Villa Agopian” di Corbola, 1 ospite e 1 operatore della Casa di Riposo “San Gaetano” di Crespino, 1 ospite della Casa di Riposo “La Residence” di Ficarolo, 1 operatore della Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Fratta Polesine, 58 ospiti e 18 operatori della Casa Albergo per Anziani di Lendinara, 11 ospiti e 3 operatori dell’“Opera Pia Francesco Bottoni” di Papozze, 1 operatore del Centro Servizi “Villa Tamerici” di Porto Viro, 38 ospiti e 11 operatori della Casa di Riposo “Iras” di Rovigo, 1 operatore della Casa di Riposo “Città di Rovigo” di Rovigo, 1 operatore della Residenza per Anziani “Madonna del Vaiolo” di Taglio di Po, 18 ospiti e 12 operatori della Casa di Riposo “Sant’Anna” di Villadose, 3 ospiti e 1 operatore della Casa di Riposo “La Rosa dei Venti” di Rosolina.