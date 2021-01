983 vaccinati in Polesine, altre dosi in arrivo

ROVIGO - E’ previsto per martedì 5 gennaio l'arrivo in Italia di altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Si tratta della seconda tranche, le prime sono arrivate a Rovigo il 30 gennaio (LEGGI ARTICOLO) e i primi destinatari sono stati i sanitari degli Ospedali dell’Ulss 5 Polesana (dal giorno successivo), a seguire, dal 2 gennaio, la vaccinazione è proseguita nelle case di riposo (LEGGI ARTICOLO).

Per i privati cittadini ancora è presto, prima verranno vaccinati i sanitari, il personale e gli ospiti delle case di riposo, e le persone particolarmente fragili.

Rispetto alle 2925 dosi iniziali del primo lotto, visto e considerato che le 5 contenute in un singolo flacone, in verità ne contegono 6, la seconda tranche per il Polesine sarà di circa 3500. Come per la prima tranche, l’Ulss 5 Polesana userà la metà di quelle disponibili, conservando la seconda dose nei frigoriferi appositamente acquistati. Il vaccino rende immuni dopo una settimana dalla seconda iniezione, tra la prima e la seconda somministrazione devono passare 21 giorni.

In Polesine sono 983 gli operatori e gli anziani ospiti delle case di riposo ad aver ricevuto il vaccino, in Veneto ben 21433 persone, il 55,1% delle dosi arrivate in Regione.

A giorni potrebbe essere dato il via libera anche al vaccino di Moderna, un’arma in più contro il Covid-19 che potrebbe velocizzare le operazioni di immunizzazione globale.