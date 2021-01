Un aiuto concreto per tutti e neonati della Regione Veneto

PORTO TOLLE (Rovigo) - La Regione del Veneto ha approvato le disposizioni attuative per l’applicazione della disciplina sperimentale inerente all’assegno prenatale ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020, i cui destinatari sono i nuclei familiari con neonati nati dal 19 agosto 2020.La vicesindaco Silvana Mantovani:Una volta effettuata la compilazione dei predetti moduli, ci si può rivolgere all’Ufficio Socio Sanitario del Municipio, che provvederà alla validazione della domanda"."Si tratta di una prima fase di assegnazione, rivolta ai genitori dei bambini nati dal 19 agosto al 31 dicembre 2020, per la quale si può presentare domanda entro il prossimo 15 gennaio.L’assessore ai sevizi demografici Federico Vendemmiati specifica: “I requisiti per presentare la domanda di assegnazione dell’assegno sono che si risieda nella Regione del Veneto o si possegga un idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non comunitari, l’assenza di carichi pendenti, un Isee inferiore a 40.000 euro”.La vicesindaco e l’assessore si dicono: “Felici della sensibilità dimostrata da parte della Regione Veneto nei confronti delle coppie che hanno accolto una nuova vita in questi ultimi mesi.