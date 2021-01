Corsi di formazione per crescere e ampliare gli orizzonti

ROVIGO - Formazione significa crescita e oggi più che mai investire nella propria formazione significa trovare idee e strumenti per superare la tremenda crisi economica che investe il paese. I corsi di Zico sono stati pensati per offrire strumenti concreti, ma anche percorsi di crescita, opportunità di allargare i propri orizzonti e, nonostante il distanziamento imposto dall'emergenza, occasioni di conoscenza, scambio e networking. Sono utili per chi vuole rafforzare le proprie competenze, ma anche per chi vuole costruire un percorso professionale o reinventarsi da capo dopo anni di lavoro.

Il primo appuntamento in programma è con "Realizzare un video curriculum efficace", corso on line di 6 ore per scoprire nuove modalità per farsi conoscere, presentare le proprie esperienze, prepararsi a sostenere un colloquio di lavoro. La data di inizio è il 21 gennaio, dalle 18 alle 20. Gli incontri saranno condotti da Chiara Facchinetti di Zico Lavoro.

L'1 e l'8 febbraio, dalle 17 alle 19, si svolge il corso in due puntate "Imparare a gestire bene il proprio tempo", curato da Giorgia Sorinelli, professional organizer, ossia una esperta in organizzazione, che da anni svolge incontri e corsi in Veneto per supportare adulti, ma anche bambini. Saper gestire bene il proprio tempo richiede un metodo: una volta capito come, si scoprirà come essere più produttivi, conciliare meglio gli impegni di lavoro e famiglia, ridurre lo stress e vivere felici.

"Fundraising per principianti" è il corso in tre puntate che inizia il 9 febbraio, dalle 9 alle 12, rivolto a chi vuole impegnarsi in un'attività - la raccolta fondi - sempre più diffusa non solo nelle associazioni, ma anche in enti locali e scuole. Il corso partirà dalle basi per insegnare le conoscenze teoriche, gli strumenti pratici e i modelli organizzativi per avviare un'attività di fundraising.

A chi vuole promuovere attività, servizi o prodotti on line si rivolge il corso "Realizzare un sito web", 14 ore di formazione per sapere come creare da zero il proprio sito web e tenerlo aggiornato, ma soprattutto come ideare una strategia di comunicazione on line e raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati.

A marzo appuntamento con "Vita da freelance", una panoramica dalla gestione quotidiana alle tutele legali, dalla fiscalità alle assicurazioni, per chi lavora o vuole lavorare come freelance. In aprile e maggio sono previsti il corso di grafica, per acquisire le basi e gli strumenti da mettere al servizio del proprio progetto di comunicazione, e il corso di Excel per vari livelli di complessità, entrambi della durata di 12 ore. Salvo cambi di programma a causa della situazione sanitaria, saranno i primi corsi a svolgersi in presenza. Sempre dal vivo nella sede di Zico Coworking, in viale Porta Adige, 45/G, sono previsti altri due corsi. "Parlare in pubblico senza paura", che parte l'11 maggio, è dedicato a chi vuole padroneggiare le diverse competenze necessarie per comunicare in modo efficace tramite il "public speaking". Infine, "Gestire lo stress", che si svolge in giugno, insegnerà a comprendere come lo stress possa essere non solo affrontato in modo positivo, ma addirittura utilizzato come una risorsa per raggiungere i propri obiettivi personali e professionali. Altri corsi sono in fase di programmazione e saranno presentati nelle prossime settimane.

Tutti i corsi sono a pagamento. Quest'anno la scelta è stata di offrire le proposte a costi il più possibile accessibili e soprattutto chiari e trasparenti. Per i coworker di Zico tutti i corsi sono scontati del 20% e l'incontro "Vita da freelance" è gratuito. Il programma completo e i costi dei singoli corsi si possono consultare sul sito www.coopuprovigo.it.