In Veneto calano ancora i ricoverati, indice R-t intorno all’1

MARGHERA (Venezia) - In attesa di sapere il “colore” della Regione Veneto, i dati che giungono dagli ospedali è confortante, come anche quello delle vaccinazioni, Azienda Zero è la prima in italia per efficenza. Non solo, Luca Zaia ha ricevuto anche la richiesta di una Regione (che non ha nominato) perchè aveva finito le siringhe per la somministrazione del vaccino anti Covid.

Sanità veneta che si è mossa per tempo, e il sistema è in grado anche di accelerare la somministrazione del vaccino sulla base dell’organizzazione predisposta con le varie Ulss. "Oggi finiamo i vaccini che ci sono stati consegnati - ha commentato Luca Zaia - fortunatamente ne arrivano altri. Fra due-tre settimane speriamo di vedere risultati. Con il 25 gennaio contiamo di aver vaccinato tutti gli operatori sanitari e gli ospiti delle case di riposo”.

Alle 18 e 30 del 6 gennaio, in Veneto, erano 38009 le persone vaccinate, con quasi l’87% delle dosi somministrate, in provincia di Rovigo 2664, una prova di efficenza mostruosa, se si considera il dato nazionale che si attestava al 14%.

I ricoverati in Veneto sono 3.367, dei quali 2.978 in area non critica e 389 in terapia intensiva. Purtroppo è ancora alto il numero dei nuovi positivi, sono 3596 con una incidenza del 14% sui test effettuati, ma Zaia ha specificato che sono tamponi di conferma. 43 le vittime nelle ultime 24 ore.