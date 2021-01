Tania Bertaggia: "Dispiace che ancora la Provincia ostacoli l'occupazione bassopolesana"

PORTO TOLLE (Rovigo) - Il Consiglio di Stato con sentenza numero 231/2021 ha accolto l’appello presentato dai legali delstatuisce che la competenza a decidere in ordine alla controversia insorta tra Consorzio e Provincia relativa al nulla osta al rilascio dei permessi di pesca ai molluschi è del Tribunale Amministrativo.La controversia dunque non è ancora finita ma dovrà proseguire avanti il Tar il quale dovrà poi pronunciarsi nel merito. I legali Francesco Carricato, Giampietro Berti e Tania Bertaggia esprimono grande soddisfazione per l’esito dell’impugnazione avanti il Consiglio di Stato.ha preteso di esercitare un potere di verifica sulle modalità di stesura delle graduatorie è perché si perseguono e tutelano interessi pubblici e vengono esercitati corrispondenti poteri".L’avvocatonella qualità di assessore dichiara: “Manifesto grande soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato perché rappresenta un avanzamento nella tutela del diritto al lavoro di tutti quei cittadini che da oltre un anno attendono il rilascio del permesso di pesca ai molluschi. La causa instaurata contro la Provincia di Rovigo è una battaglia per la tutela del lavoro e della dignità delle persone in un momento storico estremamente difficile.