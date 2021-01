"Hic labor", un concorso ambizioso per l'Accademia Olimpica

VICENZA - C'è tempo fino al 15 gennaio per candidarsi alla terza edizione del premio "Hic labor", concorso che l'Accademia Olimpica riserva alle tesi di dottorato di ricerca. Chi desideri partecipare dovrà recapitare nella sede dell'Istituzione (in Largo Goethe, 3 a Vicenza)Con in palio tre premi da 2mila euro lordi (uno per ciascuna delle Classi accademiche: Lettere e arti, Scienze e tecnica, Diritto economia e amministrazione)il riconoscimento è aperto a due tipologie di partecipanti, purché cittadini italiani.L'altra tipologia ammessa è quella dei dottori di ricerca non facenti parte della precedente per nascita o residenza, la cui tesi riguardi però, sotto qualsiasi profilo, particolarmente o prevalentemente Vicenza e i territori che facciano o abbiano fatto parte della sua provincia o della sua diocesi.In entrambi i casi, la tesi di dottorato non dovrà essere stata discussa prima del 1° gennaio 2017 presso università italiane o estere.