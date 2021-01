Finalmente la FemiCz Rovigo torna a sorridere

ROVIGO - La FemiCz Rovigo si è risvegliata da un incubo che durava da settimane. Dopo tre sconfitte consecutive finalmente si sblocca dal punto di vista mentale, contro il Colorno domina in attacco, concedendo qualcosa di troppo in difesa, ma di fatto chiude la partita dopo appena 33 minuti di gioco. Bersaglieri finalmente efficaci. Da manuale touche e drive sui cinque metri, in due occasioni portano in meta Giacomo Nicotera e costringono Gnecchi di Brescia a punire gli ospiti con una meta tecnica.

Tutto molto facile. La FemiCz Rovigo sembra una lontana parente di quella vista a Piacenza, domina le fasi statiche, fa cose semplici e fatte bene, e soprattutto mette al sicuro al risultato quasi subito. A tratti la squadra di Casellato ha mosso bene il pallone al largo, sfruttando anche le accelerazioni di Paolo Uncini, migliore in campo, non solo per i giornalisti accreditati.



Al 13’ è proprio l’ex giocatore del Badia a rompere gli indugi. Touche sui 22 del Colorno vinta da agilmente da Giant Mtyanda, palla in cassa forte, un paio percussioni in serie, Citton apre per Menniti-Ippolito che serve Uncini, bravo a trovare l’angolo giusto, e rompe un placcaggio segnando in mezzo ai pali. 7-0 dopo la facile trasformazione Menniti-Ippolito. Passano pochi minuto e la FemiCz Rovigo segna la seconda meta. Touche sui cinque metri, Giant Mtyanda porta giù l’ovale, drive vincente con Nicotera che schiaccia, il mediano d’apertura padovano trasforma da posizione defilata, 14-0. Passa un minuto e la FemiCz Rovigo chiude virtualmente il match. Ripresa del gioco del Colorno, i rossoblù conquistano l’ovale, Citton dalla base apre per Ferro, il capitano trova un buco e porge l’ovale a Matteo Moscardi, bella finta del figlio d’arte che s’invola in mezzo ai pali con una corsa di 60 metri. E’ il colpo del ko, 21-0 dopo la trasformazione di Menniti-Ippolito.

Al 24’ la reazione del Colorno, dopo un’azione multifase, Buondonno è abile a trovare l’angolo giusto in mezzo al campo, Ceresini trasforma, 21-7. Al 33’ la parola fine. Penaltouche sui cinque metri Giant prende l’ovale con una mano, drive poderoso dei rossoblù che sfondano, meta tecnica e cartellino giallo a Boccardo, 28-7 e bonus conquistato.

Il Colorno non demorde, la FemiCz si siede per qualche minuto, ne approfitta Smith (il figlio del ct azzurro), pasticcio dei Bersaglieri, gli ospiti conquistano l’ovale, il tre-quarti centro sudafricano trova il pertugio giusto e perfora come il burro la difesa dei padroni di casa (28-14 dopo la trasformazione di Ceresini). La FemiCz, in chiusura di primo tempo, mette il punto esclamativo con Citton, abile a sfruttare il lavoro del solito Uncini bloccato ad un passo dalla meta, 35-14 dopo la trasformazione di Menniti-Ippolito.

Di fatto il match è virtualmente chiuso, ma in avvio di ripresa è ancora Nicotera a marcare. Azione in fotocopia come nel primo tempo, penaltouche ben sfruttato, drive dirompente, e con il piede di Menniti-Ippolito il gap si allarga, 42-14. Il Colorno ha il merito di non mollare, al 48’ vanno ancora in meta con Boccardo, ma la FemiCz non resta a guardare. Prima con Cadorini al 53’, e poi con l’ex Cozzi, arrotondano il risultato. Nel finale la meta Gesi fissa il risultato sul 54-24, ma soprattutto fa guadagnare un punto di bonus al Colorno, forse l’unico rammarico per i Bersaglieri.

Vittoria scaccia crisi, ma soprattutto finalmente si è visto muovere l’ovale con competenza e sicurezza. Anche se l’avversario non è attrezzato per competere per lo scudetto, di questi tempi è un successo di vitale importanza per il Rovigo.

Giorgio Achilli

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 9 gennaio 2021

Peroni TOP10, VIII giornata

FEMI-CZ Rovigo v HBS Colorno 54-24 (35-14)

Marcatori: p.t. 13’ m. Uncini tr. Menniti-Ippolito (7-0), 19’ m. Nicotera tr Menniti-Ippolito (14-0), 20’ m. Moscardi tr. Menniti-Ippolito (21-0), 24’ m. Buondonno tr. Ceresini (21-7), 33’ meta tecnica FEMI-CZ Rovigo (28-7), 35’ m. Smith tr. Ceresini (28-14), 38’ m. Citton tr. Menniti-Ippolito (35-14); s.t. 42’ m. Nicotera tr. Menniti-Ippolito (42-14), 48’ m. Boccardo (42-19), 53’ m. Cadorini (47-19), 74’ m. Cozzi tr. Menniti-Ippolito (54-19), 78’ m. Gesi (54-24).

FEMI-CZ Rovigo: Cozzi(50’ Barion) (78’ Mtyanda); Bacchetti (67’ Mantovani), Moscardi (37’ Modena- 41’ Moscardi- 51’ Modena), Uncini, Cioffi; Menniti-Ippolito, Citton (54’ Trussardi); Greeff, Ruggeri, Lubian (54’ Sironi); Mtyanda (72’ Cozzi), Ferro (cap.); Swanepoel (50’ Brandolini), Nicotera (50’ Cadorini), Pomaro (50’ Leccioli).

all. Casellato

HBS Colorno: Van Tonder; Canni (63’ Bronzini); Smith, Papa (29’ Silva F.); Gesi; Ceresini, Raffaele (71’ Pasini); Sapuppo; Boccardo (51’Mozzato) , Sarto (cap); Parolo (46’ Granieri), Cicchinelli; Alvarado (63’ Chalonec), Buondonno (54’ Silva M.), Gemma (63’ Singh).

All. Prestera

arb.: Gnecchi (Brescia)

AA1 , AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 6/7 ; Ceresini (HBS Colorno) 2/ 4

Cartellini: 34’ giallo a Boccardo (HBS Colorno)

Note: giornata nuvolosa, circa 6 gradi. Partita a porte chiuse.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; HBS Colorno 0

Playerof the Match: Paolo Uncini(FEMI-CZ Rovigo)



Peroni TOP10 - VIII giornata

Valorugby Emilia v Sitav Lyons 27-10 (4-0)

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno 54-24 (5-1)

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 17-23 (1-4)

rinviate

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Padova

Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970



Classifica: Valorugby Emilia** e Femi-CZ Rovigo* punti 22; Argos Petrarca Padova**** punti 17; Kawasaki Robot Calvisano*** punti 15; Mogliano Rugby 1969** punti 14; Sitav Lyons punti 12; Rugby Viadana 1970** punti 11; Fiamme Oro Rugby*** punti 9; HBS Colorno** punti 7; Lazio Rugby 1927***** punti 0.

*partite in meno

HBS Colorno quattro punti di penalizzazione



Prossimo turno - IX giornata - 16.01.21 - ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo

Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano

HBS Colorno v Lazio Rugby 1927

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Rugby 1969