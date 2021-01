La provocazione di Bimbatti va a buon fine: la questione tribunale ritornerà in consiglio comunale

ROVIGO - Il numero uno di palazzo Nodari, il sindaco Edoardo Gaffeo, non ha risposto al pungolo di Forza Italia,Le saranno fischiate le orecchie più volte, visto che in tanti hanno preso parte alla discussione, dalla Civica per Rovigo ( LEGGI ARTICOLO ), al Forum dei cittadini ( LEGGI ARTICOLO ), al Comitato in difesa del tribunale in centro ( LEGGI ARTICOLO ), a Forza Italia Veneto ( LEGGI ARTICOLO ) in sostegno della locale Forza Italia Rovigo, ma non intende prestare il fianco alle polemiche Nadia Romeo."A Bimbatti comunico che la proposta di conferenza dei capigruppo allargata per l'individuazione di una sede per il futuro tribunale è irricevibile in quanto lo strumento proposto non è adeguato allo scopo.. Il consiglio ha votato che la posizione dell'amministrazione deve essere quella di mantenere in centro il Palazzo di giustizia, non fuori.".La presidente, magari includendo qualche piano dell'attuale sede degli uffici della Regione del Veneto, qualora il fabbisogno di spazio lo rendesse necessario,, oggetto di un Piruea scaduto, ma che comunque è strategicamente collocata tra l'area della stazione ferroviaria, dello scalo merci, degli autobus e ben collegabile al centro storico con piccoli interventi di miglioramento della viabilità, rotonde e piste ciclabili, comunque di beneficio alla riqualificazione complessiva dell'area.".Il percorso cominciato sembra quindi destinato a continuare.