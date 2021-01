Davide Pizzo: "Difficile ripartire, ma tutti vogliono ritornare a giocare a calcio"

ROVIGO - Non è sicuramente un momento facile per il calcio dilettantistico, soprattutto vista l'emergenza sanitaria che sembra non voler allentare la presa su tutta Italia. Certamente il calcio dilettantistico è l'ultimo dei pensieri delle persone, ma è chiaro comunque che molti ci pensano e sperano che prima o poi ci sia anche una minima ripresa delle attività.A questo punto è l'allenatore del Rovigo calcio,che commenta la situazione odierna: "Credo che prima di pensare a ripartire o meno sia giusto farsi la domanda se l'Italia potrà supportare la non ripartenza del calcio dilettantistico?"., ma è normale pensare che la situazione non è affatto facile e che bisogna aver tanta pazienza per tornare alla normalità; penso che prima di metà febbraio non torneremo in campo anche solo per allenarci, vista la situazione sanitaria che si respira fino ad ora".Concludendo: "Un campionato sicuramente complesso anche questo, come quello del 2020, ma sappiamo che l'unico modo per andare avanti è credere nella scienza e pserare che il vaccino funzioni nel miglior modo possibile, così da poter tornare in campo tranquilli la prossima stagione".