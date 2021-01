Matteo Liperini raggiunge quota 100. A Schipani il match tra Fiamme Oro e Rovigo

ROVIGO - Al Giulio Onesti di Roma, la FemiCz Rovigo contro le Fiamme Oro cerca conferme, dopo la brillante vittoria contro il Colorno con ben 54 punti sul tabellone. I poliziotti stanno faticando a mettere in pratica il gioco di Craig Green, sono una formazione giovane, e ricca di talento, come i Bersaglieri. Dopo la vittoria di Mogliano, i cremisi hanno guadagnato in fiducia, ma avranno un’arma in meno rispetto al solito, ovvero il campo in sintetico di Ponte Galeria. Per il resto è sempre una compagine temibile, con tanti ex rossoblù, il rodigino De Marchi e Angelini i più recenti.

Squadra di coach Casellato che si dovrà affidare a quello che funziona, con i primi otto uomini in gran spolvero contro il Colorno al Battaglini (LEGGI ARTICOLO).

Dirigerà il match, rigorosamente a porte chiuse, per effetto delle norme anti Covid-19, Vincenzo Schipani di Benevento, assistenti saranno Gabriel Chirnoaga (Roma) e Dante D’Elia (Taranto). Quarto Uomo: Franco Rosella (Roma).

I rossoblù non possono permettersi di compiere passi falsi, dopo tre sconfitte già rimediate nel girone d’andata, ma neppure le Fiamme Oro dormono sonni tranquilli in proiezione playoff. Sarà una battaglia.

Matteo Liperini, 38 anni di Livorno, con la direzione di gara di Argos Petrarca Padova – Valorugby Emila sarà il primo fischietto italiano a raggiungere l’ambito traguardo delle 100 partite arbitrate nel massimo Campionato Italiano Maschile.

Un percorso iniziato nel 2008 con le direzioni di gara a livello territoriale e concretizzatosi con la prima designazione nella massima divisione italiana maschile il 30 ottobre 2010 a L’Aquila nel match tra lo storico club abruzzese ed il Rovigo.

Dieci anni in cui Liperini ha diretto due Finali per il Titolo: la prima nel 2016 a Rovigo tra i padroni di casa rossoblu ed il Calvisano (partita vinta dai rodigini); la seconda due anni più tardi al Plebiscito di Padova, gara in cui il Petrarca ha prevalso sul XV di Calvisano.

Liperini dirigerà la gara in programma all’Argos Arena di Padova alle 15.00 di sabato 16 gennaio assistito da Marius Mitrea e Alberto Favaro. Quarto uomo Gianmarco Toneatto.

La Federazione Italiana Rugby informa di aver ricevuto e accolto la richiesta di rinvio dell’incontro Rugby Viadana 1970 - Mogliano Rugby 1969 richiesto, in conformità con il vigente protocollo federale per la ripresa dell’attività agonistica, in virtù delle positività al Covid-19 rilevate nella rosa del Rugby Viadana 1970.

Peroni TOP10 - IX giornata - 16.01.20

Ore 14.00

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

Assistenti: Gabriel Chirnoaga (Roma) e Dante D’Elia (Taranto)

Quarto Uomo: Franco Rosella (Roma)

HBS Colorno v Lazio Rugby 1927

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

Assistenti: Clara Munarini (Parma) e Elia Rizzo (Ferrara)

Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)

Ore 14.30

Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

Assistenti: Manuel Bottino (Roma) e Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Carmine Marrazzo (Modena)

Ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Valorugby Emilia

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

Assistenti: Marius Mitrea (Udine) e Alberto Favero (Treviso)

Quarto Uomo: Gianmarco Toneatto (Udine)

RINVIATA RUGBY VIADANA 1970 v MOGLIANO RUGBY 1969



Classifica: Valorugby Emilia** e Femi-CZ Rovigo* punti 22; Argos Petrarca Padova**** punti 17; Kawasaki Robot Calvisano*** punti 15; Mogliano Rugby 1969** punti 14; Sitav Lyons punti 12; Rugby Viadana 1970** punti 11; Fiamme Oro Rugby*** punti 9; HBS Colorno** punti 7; Lazio Rugby 1927***** punti 0.

*partite in meno

HBS Colorno quattro punti di penalizzazione