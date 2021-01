Maurizio De Luca nuovo primario di Chirurgia generale 

ROVIGO - Maurizio De Luca è nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Rovigo, prende il posto di Enzo Facci.

Nato a Cercola (Napoli), il 15 agosto 1966, si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli, nel 1993, dove successivamente si specializzerà in Chirurgia Generale, indirizzo oncologico, nel 1999. Tra il 2012 e il 2019 consegue tre Master di Secondo Livello in Chirurgia Toracica Oncologica, Chirurgia Batterica e Metabolica e Chirurgia Epato Pancreatico Biliare, con il massimo dei voti. Inizia il suo percorso professionale come docente medico della Croce Rossa Italiana nella sezione di Napoli, successivamente, dal 2000 al 2014 diviene Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale presso l’Ulss 1 di Belluno, l’Ospedale Regionale San Bortolo di Vicenza e l’Ospedale di Montebelluna Treviso, dove dal 2014 ha preso incarico di Direttore di Uoc. Dal 2018 al 2020 accetta anche l’incarico presso l’Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto di Treviso, con la qualifica di Direttore di Uoc Chirurgia Generale, diventando così, a partire dal 2018, Responsabile di due Unità Operative Complesse di Chirurgia Generale.

Durante la sua carriera ha svolto svariati corsi di aggiornamento in materia scientifica, congressi nazionali e internazionali, in qualità di relatore e di partecipante, è stato moderatore, operatore live e direttore di corsi e conferenze. Ha inoltre all’attivo lavori scientifici pubblicati a stampa e capitoli di libri su riviste nazionali e internazionali, in qualità di autore e coautore.

“La Uoc di Chirurgia Generale ha come principale compito l’attività di diagnosi e di cura in elezione delle patologie di interesse chirurgico e in particolare quelle oncologiche; nonché la gestione delle urgenze chirurgiche che rappresentano una fetta importante dell’attività quotidiana della specialità – commenta il direttore generale dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella – oltre agli auguri di buon lavoro al dottor Maurizio De Luca, ringrazio il dottor Enzo Facci per quanto ha fatto in termini di attività e di crescita del reparto".